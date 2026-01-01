Капюшон затягнуло в картоплекопачку: на Волині ледве не задушилася жінка
Сьогодні, 05:28
У селі Городище Луцького району капюшон жінки під час збору картоплі затягнуло в копачку. Це спричинило механічне удушення. До приїзду медиків люди, які були поруч, почали проводити реанімаційні заходи.
Про це 28 вересня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик
За її словами, медики прибули через вісім хвилин після виклику та продовжили реанімувати жінку.
«Якщо поруч є люди, які надають домедичну допомогу до приїзду бригади, це запорука того, що людина буде жити далі», — зазначила Оксана Якушик.
У жінки відновився спонтанний кровообіг. Під постійним моніторингом та вентиляцією за допомогою мішка Амбу її доставили до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.
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Про це 28 вересня у коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик
За її словами, медики прибули через вісім хвилин після виклику та продовжили реанімувати жінку.
«Якщо поруч є люди, які надають домедичну допомогу до приїзду бригади, це запорука того, що людина буде жити далі», — зазначила Оксана Якушик.
У жінки відновився спонтанний кровообіг. Під постійним моніторингом та вентиляцією за допомогою мішка Амбу її доставили до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.
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