В Україні призупинили видачу паспортів
Сьогодні, 03:41
В Україні тимчасово призупинили оформлювати паспортні документи.
Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби у понеділок.
"У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України", - йдеться у дописі на сторінці міграційної служби.
Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.
Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.
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Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби у понеділок.
"У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України", - йдеться у дописі на сторінці міграційної служби.
Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.
Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.
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