В Україні призупинили видачу паспортів

В Україні тимчасово призупинили оформлювати паспортні документи.Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби у понеділок."У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України", - йдеться у дописі на сторінці міграційної служби.Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.