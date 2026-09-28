В Україні призупинили видачу паспортів

В Україні призупинили видачу паспортів
В Україні тимчасово призупинили оформлювати паспортні документи.

Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби у понеділок.

"У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України", - йдеться у дописі на сторінці міграційної служби.

Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.

Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.

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Теги: Україна, міграційна служба, документи, збій, паспорт
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