Реформа: як на Волині працює один із трьох академічних ліцеїв. ФОТО





Реформа старшої школи у всіх закладах освіти стартує з 1 вересня 2027 року, говорить заступниця начальнка обласного управління освіти і науки Наталія Даньків. Загалом на Волині 488 закладів освіти, з них 75 стане академічними ліцеями, - повідомляє



Головна суть реформи, в тому що здобувачі освіти будуть навчатися в старших класах 3 роки — 10, 11, 12. В кожному ліцеї буде 3 профілі, і кожна дитина зможе обрати певний профіль за яким вона буде працювати.



«Цей період зараз перехідний, де заклади освіти готують документи, підготовлюють матеріально-технічну базу, переглядають стратегію розвитку закладу освіти на 5 років, переглядають кадри», — каже Наталія Даньків.



Для реалізації державних ініціатив у 2026 році волинські заклади освіти отримали 7 з половиною мільярдів гривень державної субвенції.



У Раківліському ліцеї навчається 576 учнів, з них — 44 десятикласники, які вже навчаються за новою для закладу моделлю, тобто після 9-го класу учні обрали профіль відповідно до своїх інтересів та планів на подальше навчання, розповів директор закладу Олександр Кузьмич.



Зі сдів директора, наразі у ліцеї є два старші класи, які поділені за трьома профілями — це історія і громадснська освіта, біохімічний профільі математичний. У звичайних класах діти вивчають приблизно 20 предметіві курсів за профілем, в академічних ліцеях є приблизно 9-10 предметів, однак на них підсилено години для того, щоб вони опановували свою професію, — пояснює Олександр Кузьмич.



«Найважче було те, щоб переконати дітей, що трирічне навчання в профільних навчаннях дасть їм перевагу, що зможуть краще вступити до вищих навчальних закладів», — говорить директор.



Для створення академічного професійного ліцею головною вимогою є наявність укриття. У Раківліському ліцеї воно розраховане на 1822 учня та тут є змога проовжувати навчання під час повітряних тривог.



Також згідно методичних вимог обов'язково в старшій профільній школі мають бути лабораторії, одна з них — біохімічна. Її нараз розпочали облашовувати, залишилося покласти лінолеум, поставити меблі і можна працювати, каже директор навчального закладу.



У 10-А — урок громадянської освіти. Для 16-річного Артема Іщика цей предмет — частина навчання за обраним профілем. Каже пішов в 10-ий клас, бо так хотіла мама, а він вже її послухав.



«Я ще не зовсім визначився, але мені просто подобається історія. Трішки помітно, що більше навантаження стало. Я вважаю, що краще вивчати той предмет, який тобі, дійсно, подобається і вважаю, що історія допомагає краще розуміти те, що відбувається», — розповідає учень.



Анна Піцик обрала біологічний профіль. Тепер має більше годин на предмети, які, каже, знадобляться після випуску зі школи.



«Я бачу себе в майбутньому в медицині і там потрібна біологія та хімія. Я думаю, що добре, що в нас академічна школа, щоб вибирати свій профіль, який нам подобається і поглиблено його вивчати», — говорить старшокласниця.



Для вчительки Людмили Іщик робота у профільних класах — це додаткове навантаження. Вона пройшла відповідні курси, аби працювати за новою програмою. Розповідає, що прорама досить чітка та структурована, з деяких предметів немає підручників, тому працюють за допомогою інтерактивних завдань.



«Ми працюємо за поглибленим рівнем 10-12 класи. У нас громадянська освіта це дві години на тиждень, по одній годині курсу за вибором, це «тоталітаризм і насильство» і одна година політології. Оклади, начебто, збільшилися, поки ми ще не отримували повністю заробітну плату» — каже вчителька.







Три ліцеї у Волинській області з 1 вересня 2026 року долучаться до другого етапу експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України щодо реформи старшої школи. Це — Нововолинський ліцей №8, ліцей імені Олександра Цинкаловського у місті Володимирі та Раково-Ліський ліцей на Камінь-Каширщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Раків Ліс на Волині цього навчального року запрацював академічний ліцей. Тут старшокласники розпочали навчання за профільними напрямками.Реформа старшої школи у всіх закладах освіти стартує з 1 вересня 2027 року, говорить заступниця начальнка обласного управління освіти і наукиЗагалом на Волині 488 закладів освіти, з них 75 стане академічними ліцеями, - повідомляє "Суспільне" Головна суть реформи, в тому що здобувачі освіти будуть навчатися в старших класах 3 роки — 10, 11, 12. В кожному ліцеї буде 3 профілі, і кожна дитина зможе обрати певний профіль за яким вона буде працювати.«Цей період зараз перехідний, де заклади освіти готують документи, підготовлюють матеріально-технічну базу, переглядають стратегію розвитку закладу освіти на 5 років, переглядають кадри», — каже Наталія Даньків.Для реалізації державних ініціатив у 2026 році волинські заклади освіти отримали 7 з половиною мільярдів гривень державної субвенції.У Раківліському ліцеї навчається 576 учнів, з них — 44 десятикласники, які вже навчаються за новою для закладу моделлю, тобто після 9-го класу учні обрали профіль відповідно до своїх інтересів та планів на подальше навчання, розповів директор закладу Олександр Кузьмич.Зі сдів директора, наразі у ліцеї є два старші класи, які поділені за трьома профілями — це історія і громадснська освіта, біохімічний профільі математичний. У звичайних класах діти вивчають приблизно 20 предметіві курсів за профілем, в академічних ліцеях є приблизно 9-10 предметів, однак на них підсилено години для того, щоб вони опановували свою професію, — пояснює«Найважче було те, щоб переконати дітей, що трирічне навчання в профільних навчаннях дасть їм перевагу, що зможуть краще вступити до вищих навчальних закладів», — говорить директор.Для створення академічного професійного ліцею головною вимогою є наявність укриття. У Раківліському ліцеї воно розраховане на 1822 учня та тут є змога проовжувати навчання під час повітряних тривог.Також згідно методичних вимог обов'язково в старшій профільній школі мають бути лабораторії, одна з них — біохімічна. Її нараз розпочали облашовувати, залишилося покласти лінолеум, поставити меблі і можна працювати, каже директор навчального закладу.У 10-А — урок громадянської освіти. Для 16-річногоцей предмет — частина навчання за обраним профілем. Каже пішов в 10-ий клас, бо так хотіла мама, а він вже її послухав.«Я ще не зовсім визначився, але мені просто подобається історія. Трішки помітно, що більше навантаження стало. Я вважаю, що краще вивчати той предмет, який тобі, дійсно, подобається і вважаю, що історія допомагає краще розуміти те, що відбувається», — розповідає учень.обрала біологічний профіль. Тепер має більше годин на предмети, які, каже, знадобляться після випуску зі школи.«Я бачу себе в майбутньому в медицині і там потрібна біологія та хімія. Я думаю, що добре, що в нас академічна школа, щоб вибирати свій профіль, який нам подобається і поглиблено його вивчати», — говорить старшокласниця.Для вчителькиробота у профільних класах — це додаткове навантаження. Вона пройшла відповідні курси, аби працювати за новою програмою. Розповідає, що прорама досить чітка та структурована, з деяких предметів немає підручників, тому працюють за допомогою інтерактивних завдань.«Ми працюємо за поглибленим рівнем 10-12 класи. У нас громадянська освіта це дві години на тиждень, по одній годині курсу за вибором, це «тоталітаризм і насильство» і одна година політології. Оклади, начебто, збільшилися, поки ми ще не отримували повністю заробітну плату» — каже вчителька.Три ліцеї у Волинській області з 1 вересня 2026 року долучаться до другого етапу експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України щодо реформи старшої школи. Це — Нововолинський ліцей №8, ліцей імені Олександра Цинкаловського у місті Володимирі та Раково-Ліський ліцей на Камінь-Каширщині.

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