На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО

На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО
У Зачернецькій гімназії Смідинської громади Ковельського району відкрили меморіальну дошку полеглому воїну Миколі Булавці, який свого часу працював у цьому навчальному закладі.

Благородну справу ініціював та втілив у життя колектив гімназії, - пише Наше життя.

В урочистому відкритті у понеділок, 8 травня взяли участь батьки, воїна, його сестра з сім’єю, побратим Микола Морозюк з села Вигнанка, школярі, односельці.

«Він працював порівняно недовго, але дуже добре себе зарекомендував. Був хорошим, відповідальним, спокійним, врівноваженим, легко влився у колектив, - пригадує директор Зачернецької гімназії Ольга Вавринчак. - Брав участь і в загальношкільних заходах. Всю роботу виконував відповідально. Знала: якщо Миколі щось доручу, перевіряти немає потреби, бо виконає все як належить».

Родом Микола Булавка з села Черемошна Воля, де з’явився на світ 23 серпня 1974 року. Останні кілька років проживав у Зачернеччі. Лави захисників України поповнив 7 березня. 23 березня він потрапив під ворожий артилерійський обстріл поблизу села Засілля Вітовського району на Миколаївщині, був тяжко поранений і наступного дня помер. Похований на кладовищі села Нудиже.

Раніше рідним Героя вручили посмертний орден Миколи «За мужність» ІІІ ступеня.

«Тоді ми дізналися, що під час обстрілу градами вони покидали військові позиції і не встигли укритися. Микола захистив собою трьох солдатів», - розповідала сестра Героя Олена.

На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО


На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО


На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО


На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: меморіальна дошка, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій скоїв ДТП та пошкодив три припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Яку зарплату отримує Старовижівський селищний голова та його заступник
Сьогодні, 11:20
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО
Сьогодні, 11:10
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 11:05
Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Сьогодні на Волинь привезуть Героя Сергія Якимця: просять гідно зустріти Сьогодні на Волинь привезуть Героя Сергія Якимця: просять гідно зустріти
Сьогодні, 10:31
Гуменюк попередила українців: сьогодні рф може продовжити ракетний терор Гуменюк попередила українців: сьогодні рф може продовжити ракетний терор
Сьогодні, 10:12
У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
Сьогодні, 10:00
Захисники за добу знищили ще 650 окупантів Захисники за добу знищили ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій скоїв ДТП та пошкодив три припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Яку зарплату отримує Старовижівський селищний голова та його заступник
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 11:05
 0
Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8