На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО

Миколі Булавці, який свого часу працював у цьому навчальному закладі.



Благородну справу ініціював та втілив у життя колектив гімназії, -



В урочистому відкритті у понеділок, 8 травня взяли участь батьки, воїна, його сестра з сім’єю, побратим Микола Морозюк з села Вигнанка, школярі, односельці.



«Він працював порівняно недовго, але дуже добре себе зарекомендував. Був хорошим, відповідальним, спокійним, врівноваженим, легко влився у колектив, - пригадує директор Зачернецької гімназії Ольга Вавринчак. - Брав участь і в загальношкільних заходах. Всю роботу виконував відповідально. Знала: якщо Миколі щось доручу, перевіряти немає потреби, бо виконає все як належить».



Родом Микола Булавка з села Черемошна Воля, де з’явився на світ 23 серпня 1974 року. Останні кілька років проживав у Зачернеччі. Лави захисників України поповнив 7 березня. 23 березня він потрапив під ворожий артилерійський обстріл поблизу села Засілля Вітовського району на Миколаївщині, був тяжко поранений і наступного дня помер. Похований на кладовищі села Нудиже.



Раніше рідним Героя вручили посмертний орден Миколи «За мужність» ІІІ ступеня.



«Тоді ми дізналися, що під час обстрілу градами вони покидали військові позиції і не встигли укритися. Микола захистив собою трьох солдатів», - розповідала сестра Героя Олена.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Зачернецькій гімназії Смідинської громади Ковельського району відкрили меморіальну дошку полеглому воїнуякий свого часу працював у цьому навчальному закладі.Благородну справу ініціював та втілив у життя колектив гімназії, - пише Наше життя.В урочистому відкритті у понеділок, 8 травня взяли участь батьки, воїна, його сестра з сім’єю, побратим Микола Морозюк з села Вигнанка, школярі, односельці.«Він працював порівняно недовго, але дуже добре себе зарекомендував. Був хорошим, відповідальним, спокійним, врівноваженим, легко влився у колектив, - пригадує директор Зачернецької гімназії. - Брав участь і в загальношкільних заходах. Всю роботу виконував відповідально. Знала: якщо Миколі щось доручу, перевіряти немає потреби, бо виконає все як належить».Родом Микола Булавка з села Черемошна Воля, де з’явився на світ 23 серпня 1974 року. Останні кілька років проживав у Зачернеччі. Лави захисників України поповнив 7 березня. 23 березня він потрапив під ворожий артилерійський обстріл поблизу села Засілля Вітовського району на Миколаївщині, був тяжко поранений і наступного дня помер. Похований на кладовищі села Нудиже.Раніше рідним Героя вручили посмертний орден Миколи «За мужність» ІІІ ступеня.«Тоді ми дізналися, що під час обстрілу градами вони покидали військові позиції і не встигли укритися. Микола захистив собою трьох солдатів», - розповідала сестра Героя

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