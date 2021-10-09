Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні

Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні
На Любомльщині внаслідок автопригоди постраждала велосипедистка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 8 травня, на автодорозі поблизу села Підманове 41-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Mitsubishi, допустив наїзд на велосипедистку, 56-річну жительку Ковельського району.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.

Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили, водій тверезий.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.


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Теги: Волинь, ДТП, велосипедистка
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