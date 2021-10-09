Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 8 травня, на автодорозі поблизу села Підманове 41-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Mitsubishi, допустив наїзд на велосипедистку, 56-річну жительку Ковельського району.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.



Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили, водій тверезий.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любомльщині внаслідок автопригоди постраждала велосипедистка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 8 травня, на автодорозі поблизу села Підманове 41-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Mitsubishi, допустив наїзд на велосипедистку, 56-річну жительку Ковельського району.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили, водій тверезий.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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