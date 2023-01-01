У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині

У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
Уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини.

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу. Також частину ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет. Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському.
У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині

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Теги: Росія, Україна, війна, нічна атака, 9 травня
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