У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
Сьогодні, 10:00
Уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини.
Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу. Також частину ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет. Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському.
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Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу. Також частину ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі наша ППО збила 23 із 25 російських ракет. Однією з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському.
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