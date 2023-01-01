Розповіли, як нараховують пенсії з інвалідності I, II та III груп





Про це в Євген Капінус.



Так розмір "страхової" пенсії з інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:



• 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

• 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

• 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.



Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:



• для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;

• для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;

• для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.



Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.



Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:



• I група – 100 % сум грошового забезпечення;

• II група – 80 % сум грошового забезпечення;

• III група – 60 % сум грошового забезпечення.



Іншим особам із інвалідністю пенсія призначається у розмірах:



• I група – 70 % сум грошового забезпечення;

• II група – 60 % сум грошового забезпечення;

• III група – 40 % сум грошового забезпечення.



Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:



• І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093 х650 %);

• ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

• ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).



Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.



Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:



• I група – 6840 грн;

• II група – 5472 грн;

• III групи – 4218 грн;

• для дітей з інвалідністю – 4218 грн.



Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчою:



• І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 – 13 376,21 грн);

• ІІ група – 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));

• ІІІ група – 60 % (від 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій через інвалідність залежать від закону, згідно з яким призначається така грошова виплата від держави.Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів голова правління Пенсійного фонду УкраїниТак розмір "страхової" пенсії з інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:• 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;• 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;• 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:• для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;• для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;• для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:• I група – 100 % сум грошового забезпечення;• II група – 80 % сум грошового забезпечення;• III група – 60 % сум грошового забезпечення.Іншим особам із інвалідністю пенсія призначається у розмірах:• I група – 70 % сум грошового забезпечення;• II група – 60 % сум грошового забезпечення;• III група – 40 % сум грошового забезпечення.Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:• І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093 х650 %);• ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);• ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:• I група – 6840 грн;• II група – 5472 грн;• III групи – 4218 грн;• для дітей з інвалідністю – 4218 грн.Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчою:• І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 – 13 376,21 грн);• ІІ група – 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));• ІІІ група – 60 % (від 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію