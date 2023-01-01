Розповіли, як нараховують пенсії з інвалідності I, II та III груп
Сьогодні, 08:18
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій через інвалідність залежать від закону, згідно з яким призначається така грошова виплата від держави.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.
Так розмір "страхової" пенсії з інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
• 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
• 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
• 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:
• для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
• для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;
• для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.
Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.
Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
• I група – 100 % сум грошового забезпечення;
• II група – 80 % сум грошового забезпечення;
• III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам із інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
• I група – 70 % сум грошового забезпечення;
• II група – 60 % сум грошового забезпечення;
• III група – 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:
• І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093 х650 %);
• ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
• ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:
• I група – 6840 грн;
• II група – 5472 грн;
• III групи – 4218 грн;
• для дітей з інвалідністю – 4218 грн.
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчою:
• І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 – 13 376,21 грн);
• ІІ група – 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));
• ІІІ група – 60 % (від 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).
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Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.
Так розмір "страхової" пенсії з інвалідності із солідарної системи обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
• 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
• 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
• 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:
• для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;
• для осіб, які не працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;
• для осіб, які працюють, з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.
Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.
Особам із інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
• I група – 100 % сум грошового забезпечення;
• II група – 80 % сум грошового забезпечення;
• III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам із інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
• I група – 70 % сум грошового забезпечення;
• II група – 60 % сум грошового забезпечення;
• III група – 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:
• І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, від 01.01.2023 – 13604,50 грн (2093 х650 %);
• ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
• ІІІ група – 360 % ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:
• I група – 6840 грн;
• II група – 5472 грн;
• III групи – 4218 грн;
• для дітей з інвалідністю – 4218 грн.
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчою:
• І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (від 01.03.2023 – 13 376,21 грн);
• ІІ група – 80% (від 01.03.2023 – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%));
• ІІІ група – 60 % (від 01.03.2023 – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%)).
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