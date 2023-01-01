У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку облаштували міський екологічний город із висадженими овочевими культурами.
Про це розповів Суспільному відповідальний за роботу центру Сергій Михалевич.
Підживлюють екогрядки біовідходами, які привозять на підприємство жителі громади.
Поруч з городом розмістили ящики для компостування. Грядки огородили, насипали на дно хмизу, листя. Потім засипали землю та полили водою.
Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.
"Приблизно 40% від усіх відходів, які утворюються в нас вдома – це біовідходи. І для того, щоб зменшити навантаження на полігон, ви можете використати ці біовідходи для утворення компосту і використовувати на своїх присадибних ділянках чи на дачі", – каже Сергій Михалевич.
Між грядками також планують вимостити доріжку з бруківки, щоб відвідувачі змогли викинути біосміття і запозичити досвід створення екогороду.
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Про це розповів Суспільному відповідальний за роботу центру Сергій Михалевич.
Підживлюють екогрядки біовідходами, які привозять на підприємство жителі громади.
Поруч з городом розмістили ящики для компостування. Грядки огородили, насипали на дно хмизу, листя. Потім засипали землю та полили водою.
Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.
"Приблизно 40% від усіх відходів, які утворюються в нас вдома – це біовідходи. І для того, щоб зменшити навантаження на полігон, ви можете використати ці біовідходи для утворення компосту і використовувати на своїх присадибних ділянках чи на дачі", – каже Сергій Михалевич.
Між грядками також планують вимостити доріжку з бруківки, щоб відвідувачі змогли викинути біосміття і запозичити досвід створення екогороду.
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