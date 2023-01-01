У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО

У Луцьку облаштували екогород, який підживлюють біовідходами. ВІДЕО
На території муніципального Центру управління відходами в Луцьку облаштували міський екологічний город із висадженими овочевими культурами.

Про це розповів Суспільному відповідальний за роботу центру Сергій Михалевич.

Підживлюють екогрядки біовідходами, які привозять на підприємство жителі громади.

Поруч з городом розмістили ящики для компостування. Грядки огородили, насипали на дно хмизу, листя. Потім засипали землю та полили водою.

Нині облаштовані 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень.

"Приблизно 40% від усіх відходів, які утворюються в нас вдома – це біовідходи. І для того, щоб зменшити навантаження на полігон, ви можете використати ці біовідходи для утворення компосту і використовувати на своїх присадибних ділянках чи на дачі", – каже Сергій Михалевич.

Між грядками також планують вимостити доріжку з бруківки, щоб відвідувачі змогли викинути біосміття і запозичити досвід створення екогороду.


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Теги: екогород, Луцьк
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