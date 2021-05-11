Україна отримала майже 190 мільйонів євро від Світового банку

Україна отримала майже 190 мільйонів євро від Світового банку
Україна отримала 189,32 млн євро фінансування від Світового банку на пільгових умовах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Таким чином, до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

Кошти спрямуються на часткове відшкодування видатків бюджету, які були витрачені на зарплати держслужбовцям та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

«Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Позику надано в рамках угоди про фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Строк погашення – 10 років з 4-річним пільговим періодом.





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Теги: Світовий банк, позика, Україна
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