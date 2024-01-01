Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 19-24°.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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