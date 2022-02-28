На Волинь вперше прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ВІДЕО

На Волинь вперше прибув евакуаційний потяг з Донеччини. ВІДЕО
3 травня на Волинь прибув перший евакуаційний поїзд із Донецької області. З Покровська, що за 25 кілометрів від лінії зіткнення, прибули 53 людини. 30 із них — діти.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту Волинської облдержадміністрації Оксана Гобод. З її слів, частина людей евакуювалися цілою сім’єю, у декого вдома ще залишилися рідні.

Евакуаційний поїзд на Волині зустрічали медики, волонтери, рятувальники, психологи та правоохоронці.

Валізи і дорожні сумки – усе, що люди можуть взяти з собою, залишаючи рідні домівки, говорить Тамара з Покровська, яка приїхала на Волинь із сином та донькою. "Будинок в мене залишився, ще садити почали, все там залишилось, — додає переселенка. — Все, що наживали, що збирали роками по крупицях".

Катерина Московцева — з Дружківки. Її чоловік працює шахтарем, вона — освітянкою. Подружжя має 13-річного сина. Під час одного з обстрілів, каже жінка, їх будинок лишився частково зруйнованим.

"Приліт і в нас пошкоджене майно, тому ми вирішили евакуюватися. Спокою і мирного життя хочеться, хочеться не здригатися від кожного гучного звуку. Тому що звуки ці гучні – вони постійно", — ділиться Катерина Московцева.

Жителька Покровська Юлія Корнієнко — дружина військового. На Волинь жінка приїхала із маленькою донькою, нині чекає на ще одного малюка. Говорить: останнім часом жили і ночувала в коридорі, бо звуки вибухів з кожним днем стають все ближче до міста.

"Страшно виходити. Літає – страшне, — пригадує Юлія. — Поки так, хоч виспимось, тут спокійніше у вас, а так – може воно закінчиться. В мене чоловік переживав, він там залишився, бо військовий. Батьки в мене там".

Як зазначила директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної адміністрації Оксана Гобод, евакуаційні потяги з Донеччини Волинь прийматиме протягом травня.

Людей поселять на одній із баз відпочинку, де вони усі разом житимуть протягом місяця.

Червоний Хрест і релігійні громади підготували для переселенців речі першої необхідності, зокрема, засоби гігієни і їжу, сказала начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен.

Протягом місяця місцева влада також планує підшукати родини, які зможуть прийняти переселенців у себе вдома.


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Теги: Волинь, евакуація, Донеччина, потяг
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