Медики «швидкої» у Луцьку врятували пацієнта, попри клінічну смерть

Медикам екстреної медичної допомоги у Луцьку вдалося врятувати пацієнта, в якого констатували клінічну смерть.Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Сьогодні, 3 травня, об 00:50 до центральної оперативної диспетчерської від небайдужого перехожого надійшов виклик «на вулиці, на зупинці громадського транспорту, погано мужчині, він без свідомості».БригадаЛуцького відділення екстреної медичної допомоги №1 КП «ВОЦЕМДМК» прибула на виклик через 6 хв.Пацієнт знаходився без свідомості.При транспортуванні до закладу охорони здоров’я у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Пацієнт був підключений до монітор і бригада негайно розпочала реанімаційні заходи.Уміння медичного персоналу, проведені реанімаційні заходи дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання. В важкому, але стабільному стані, пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.