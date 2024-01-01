Медики «швидкої» у Луцьку врятували пацієнта, попри клінічну смерть
Сьогодні, 18:37
Медикам екстреної медичної допомоги у Луцьку вдалося врятувати пацієнта, в якого констатували клінічну смерть.
Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Сьогодні, 3 травня, об 00:50 до центральної оперативної диспетчерської від небайдужого перехожого надійшов виклик «на вулиці, на зупинці громадського транспорту, погано мужчині, він без свідомості».
Бригада екстреної медичної допомоги Луцького відділення екстреної медичної допомоги №1 КП «ВОЦЕМДМК» прибула на виклик через 6 хв.
Пацієнт знаходився без свідомості.
При транспортуванні до закладу охорони здоров’я у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Пацієнт був підключений до монітор і бригада негайно розпочала реанімаційні заходи.
Уміння медичного персоналу, проведені реанімаційні заходи дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання. В важкому, але стабільному стані, пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
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Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Сьогодні, 3 травня, об 00:50 до центральної оперативної диспетчерської від небайдужого перехожого надійшов виклик «на вулиці, на зупинці громадського транспорту, погано мужчині, він без свідомості».
Бригада екстреної медичної допомоги Луцького відділення екстреної медичної допомоги №1 КП «ВОЦЕМДМК» прибула на виклик через 6 хв.
Пацієнт знаходився без свідомості.
При транспортуванні до закладу охорони здоров’я у пацієнта відбулася зупинка серця, констатовано клінічну смерть. Пацієнт був підключений до монітор і бригада негайно розпочала реанімаційні заходи.
Уміння медичного персоналу, проведені реанімаційні заходи дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання. В важкому, але стабільному стані, пацієнт був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
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