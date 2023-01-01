На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула





Це ракета типу Х-55, яку випустили росіяни під час другого обстрілу області вночі 13 травня, пише



Крім того, в ОВА спростували російський фейк про потрапляння ракети в склад снарядів з збідненим ураном. Детально про атаку крилатими ракетами Тернопільщини розповіли в понеділок, 15 травня, на брифінгу в Тернопільській обласній військовій адміністрації.



Начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей зазначив, що рятувальники дві доби ліквідовували наслідки обстрілів, зокрема, залучалися до гасіння великої пожежі складських приміщень, куди влучила одна з російських ракет. Загоряння було на площі 50 000 м2. До ліквідації залучили рятувальників з сусідніх районних міст – Зборова, Збаража, Теребовлі. Також, щоб загасити тління і запобігати травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху, застосували спеціального пожежного робота.



«Наші піротехніки задіяні у знешкодженні ракети типу Х-55. Ця ракета впала на території нашої області, але не розірвалася. Тому її необхідно вивезти в спеціальне місце і знешкодити. Місцеве населення ми попередимо про такі роботи додатково», – розповів Віктор Маслей.



За словами начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, під час нічної атаки росіяни влучили ракетами в цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. На території Тернопільської громади – це склади релігійної організації з гуманітарною допомогою та склади різних підприємств.



«Під час другого обстрілу, який орієнтовно відбувся о 5:00, постраждали знову підприємства на території Тернопільської громади. Був знищений автопарк на 50 транспортних засобів. А у Великогаївській громаді знищено чимало дачних будиночків», – додав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.



Від обстрілів постраждало двоє чоловіків. Одна людина має осколкові поранення. Їй надали усю необхідну допомогу в лікарні і відпустили до дому. А ще один чоловік отримав 30% опіків шкіри. Йому першу медичну допомогу надали в Тернополі, а пізніше транспортували до Львівського опікового центру.



Володимир Труш під час брифінгу спростував фейк, який росіяни вже активно поширюють в соцмережах про те, що ніби-то на Тернопільщині влучили в склад снарядів з збідненим ураном.



«Це неправда. Радіаційний фон на Тернопільщині в нормі. Ракети поцілили в підприємницькі і гуманітарні склади, де була допомога для ВПО та сільськогосподарська продукція», – додав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.



Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок 15 травня про втрату майна від російського обстрілу вже заявили 43 людини. У Тернопільській ОВА зазначили, що з обласного бюджету теж виділять певну суму для закупівлі скла, шиферу для заміни цих матеріалів там, де необхідно. Працівники СБУ порушили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни.



Нагадаємо, що



Наступний удар відбувся 14 травня вранці. Ракети поцілили в дачну ділянку. Було повністю зруйновано 2 будинки та 12 пошкоджено. Ніхто з людей не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Тернопільщині у понеділок, 15 травня, будуть знешкоджувати одну з російських ракет, яка впала за межами обласного центру і не розірвалася.Це ракета типу Х-55, яку випустили росіяни під час другого обстрілу області вночі 13 травня, пише ZAXID.NET Крім того, в ОВА спростували російський фейк про потрапляння ракети в склад снарядів з збідненим ураном. Детально про атаку крилатими ракетами Тернопільщини розповіли в понеділок, 15 травня, на брифінгу в Тернопільській обласній військовій адміністрації.Начальник головного управління ДСНС в Тернопільській областізазначив, що рятувальники дві доби ліквідовували наслідки обстрілів, зокрема, залучалися до гасіння великої пожежі складських приміщень, куди влучила одна з російських ракет. Загоряння було на площі 50 000 м2. До ліквідації залучили рятувальників з сусідніх районних міст – Зборова, Збаража, Теребовлі. Також, щоб загасити тління і запобігати травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху, застосували спеціального пожежного робота.«Наші піротехніки задіяні у знешкодженні ракети типу Х-55. Ця ракета впала на території нашої області, але не розірвалася. Тому її необхідно вивезти в спеціальне місце і знешкодити. Місцеве населення ми попередимо про такі роботи додатково», – розповів Віктор Маслей.За словами начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, під час нічної атаки росіяни влучили ракетами в цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. На території Тернопільської громади – це склади релігійної організації з гуманітарною допомогою та склади різних підприємств.«Під час другого обстрілу, який орієнтовно відбувся о 5:00, постраждали знову підприємства на території Тернопільської громади. Був знищений автопарк на 50 транспортних засобів. А у Великогаївській громаді знищено чимало дачних будиночків», – додав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.Від обстрілів постраждало двоє чоловіків. Одна людина має осколкові поранення. Їй надали усю необхідну допомогу в лікарні і відпустили до дому. А ще один чоловік отримав 30% опіків шкіри. Йому першу медичну допомогу надали в Тернополі, а пізніше транспортували до Львівського опікового центру.Володимир Труш під час брифінгу спростував фейк, який росіяни вже активно поширюють в соцмережах про те, що ніби-то на Тернопільщині влучили в склад снарядів з збідненим ураном.«Це неправда. Радіаційний фон на Тернопільщині в нормі. Ракети поцілили в підприємницькі і гуманітарні склади, де була допомога для ВПО та сільськогосподарська продукція», – додав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок 15 травня про втрату майна від російського обстрілу вже заявили 43 людини. У Тернопільській ОВА зазначили, що з обласного бюджету теж виділять певну суму для закупівлі скла, шиферу для заміни цих матеріалів там, де необхідно. Працівники СБУ порушили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни.Нагадаємо, що перший удар росіян по Тернополя відбувся час вечірньої тривоги, 13 травня . Одна з російських ракет влучила в промисловий об'єкт на околиці Тернополя. Після того виникла велика пожежа.Наступний удар відбувся 14 травня вранці. Ракети поцілили в дачну ділянку. Було повністю зруйновано 2 будинки та 12 пошкоджено. Ніхто з людей не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію