На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО





Про це йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 17 травня.



Головний рятувальник області Володимир Грушовінчук побажав вогнеборцям успіхів у їх важливій справі на благо громади.



«Щобільше буде таких формувань, то вищим буде рівень протипожежного захисту населених пунктів та їх мешканців!» – йдеться в повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у селі Березовичі Володимирського району на Волині розпочав роботу уже 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони.Про це йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 17 травня.Головний рятувальник областіпобажав вогнеборцям успіхів у їх важливій справі на благо громади.«Щобільше буде таких формувань, то вищим буде рівень протипожежного захисту населених пунктів та їх мешканців!» – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію