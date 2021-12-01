На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
у селі Березовичі Володимирського району на Волині розпочав роботу уже 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 17 травня.

Головний рятувальник області Володимир Грушовінчук побажав вогнеборцям успіхів у їх важливій справі на благо громади.

«Щобільше буде таких формувань, то вищим буде рівень протипожежного захисту населених пунктів та їх мешканців!» – йдеться в повідомленні.

На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО


На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО


На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

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Теги: пожежна охорона, Волинь, відкриття
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