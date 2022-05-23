Рукодільниця з Волині вишиває бісером рушники та ікони, які замовляють з усієї країни

Рукодільниця з Волині вишиває бісером рушники та ікони, які замовляють з усієї країни
Жителька Підкормілля Зоряна Фальчик на Любешівщині вишиває бісером уже вісім років. Вперше спробувала нанизувати на нитку різнокольорові намистинки тоді, коли була вагітною донечкою. Відтоді це заняття стало її улюбленою справою, яка приносить неабияке задоволення.

Про це пише Нове життя.

На перший погляд, у вишиванні бісером начебто немає нічого складного. Однак насправді це досить клопітка робота, котра потребує часу, неквапливості й акуратності.

«Дуже важливо, аби вишивка мала гарний вигляд, і в жодному разі щоб виріб не був стягнутий. Не зовсім якісні роботи помічаю відразу», – каже рукодільниця Зоряна.

Перші свої вироби вона уже й не пам’ятає, однак таке заняття їй відразу припало до душі. Тож за роки вже й не злічити, скільки вишивок створили руки цієї майстрині. Попитом у неї користуються ікона «Таємна вечеря» і картина у чорно-білих тонах «Мадонна з немовлям». Також багатенько вже вишила великодніх рушників. Лишень нині, напередодні Великодня, вишиває на замовлення п’ять рушничків, три із яких – однаковісінькі.

– Цьогоріч своєрідний тренд на синьо-жовті кольори. Тому саме в цих відтінках у мене замовили три рушнички на пасхальний кошик. Також вишиваю рушники на Спаса, весілля (як-от під коровай, «На щастя й долю») і просто так. Було, що одна жіночка замовила в мене відразу чотири рушники в чорно-червоних кольорах і забрала їх закордон. Щоб вишити один рушничок, мені треба орієнтовно тиждень часу. Фото своїх робіт опубліковую у «вишивальних» спільнотах у фейсбуці, замовляють люди з різних куточків України. Найчастіше – із Львівщини та Івано-Франківщини. Навіть на Закарпаття відправляла «Таємну вечерю», – розповідає Зоряна Фальчик.

Схеми для вишивання любешівка в основному замовляє в інтернеті, адже там можна відшукати щось особливе та оригінальне. А от бісер, габардин, мереживо купує у місцевих магазинах. У такій творчій справі її підтримують чоловік та донечка. «Допомагають мені зібрати бісер, посортувати його. Бо ж інколи буває, що десь ті намистинки й розсиплються (посміхається, – авт.). Вишивати бісером мені дуже подобається, але я не скажу, що це вже таке легке заняття. Важливо гармонійно підібрати кольори намистинок: щоб і блискучих не вийшло забагато, й водночас щоб не був весь виріб із матових. То раджуся з рідними, чи так добре, чи краще замінити. Інколи я надто прискіпливо обираю кольори. І якщо мені не до вподоби, то шукатиму саме ті намистинки, які гарно підійдуть», – зазначає рукодільниця.

Свою улюблену справу вона поєднує з домашньою рутиною. Наприклад, вишиває й тоді, коли контролює навчальний процес донечки, котра «сидить на уроках» онлайн. Загалом же Зоряна Фальчик каже, що найголовніше – вишивати з гарним настроєм і хорошими думками.

Рукодільниця з Волині вишиває бісером рушники та ікони, які замовляють з усієї країни


Рукодільниця з Волині вишиває бісером рушники та ікони, які замовляють з усієї країни

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Теги: вишивка бісером, Волинь, рукодільниця
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