Погода на завтра, 19 травня, у Луцьку та Волинській області

У п'ятницю, 19 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.У Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.Температура вночі 12-13° тепла, вдень 19-21° тепла.: у цей день вшановується пам'ять праведногоі мученика. "На Денисів день велика роса – огіркам великий рід". Рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщає дощ.