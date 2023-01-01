Погода на завтра, 19 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 19 травня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 19 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.

У Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.

Температура вночі 12-13° тепла, вдень 19-21° тепла.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Дионісія. "На Денисів день велика роса – огіркам великий рід". Рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщає дощ.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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