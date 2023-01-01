Має 9 правнуків: бабуся з Волині відзначила 85-ліття

Любов Яківна Бохін (у дівоцтві - Гаврилюк) відзначила 85-річчя. Попри поважний вік, жінка ще досить жвава і завжди старається знайти собі заняття. Каже, так звикла, адже усе її життя пройшло у праці.



Про неї розповідає Любомльська громадсько-політична газета "Наше життя", - пише



Любов Яківна народилася на хуторі Кам’янка, що розташовувався під лісом за кілька кілометрів від Підгородна, по той бік нинішньої автотраси Київ - Ковель - Ягодин. Батьки були звичайними селянами.



«Щоправда, тата свого я не пам’ятаю, адже коли у 1939 році розпочалася Друга світова війна, його забрали до польського війська. Відтоді про нього не було жодної звістки, - пригадує співрозмовниця. - А мама, коли була вагітна мною, то одного разу підняла важке і цим зашкодила своєму здоров’ю на все життя. Тож мені та на два роки старшій сестрі Марії довелося змалку пізнати усю селянську працю, допомагаючи дідусеві з бабусею».



Жінка добре пам’ятає роки війни. Пригадує, у період окупації по селах та хатах проживали німці.



«Звісно, серед них були всякі: і справді злі й жорстокі, і цілком людяні, які на фронті опинилися не з власної волі, - каже. - На щастя, до нас потрапили саме такі, підневільні. До цивільних ставилися нормально, тільки казали нічого не зачіпати з їхніх речей. Бувало, давали нам котелки, щоб ми ходили на їхню кухню і брали молочний кисіль з ягодами чорниці».



«Добре пам’ятаю, як у 44-му році наближався фронт, тож люди старалися перебратися до лісу, щоб пересидіти лихо, - продовжує Любов Яківна. - Ми теж полишили хутір та й собі подалися разом з іншими. На шляху до порятунку потрібно було перетнути тракт, що вів до Ковеля (він тоді пролягав на кілька кілометрів північніше від нинішньої траси - авт.), але заледве змогли це зробити - настільки щільними були німецькі колони, що відступали… У лісі викопали землянку, накрили деревом, зверху посадили кущі. Так жили. Навіть корова-годувальниця була з нами у «льоху»… До речі, коли через кілька років після війни ми поїхали навідатися на те місце, то так і не знайшли своєї землянки».



По закінченні війни сім’я повернулася на рідні терени, почали господарювати.



У сімнадцять наша співрозмовниця вийшла заміж за підгородненського парубка Григорія Бохіна.



«Коли йшла ліквідація хутірської системи, нам та ще шістьом сусідам на Кам’яниці дозволили залишитися, щоб займатися випасом колгоспної худоби,- продовжує спогади жінка. - На хуторі ми тримали дві корови, я відігрівала сир і возила продавати до Любомля на базар, - до мене завжди черга була. Щороку здавали бичка, восени і взимку поросят годували».



Так своїми руками працьовита сім’я заробила на хату, яку побудували у Підгородному і перебралися у 1979 році. Стару хатину, ту що була на хуторі, теж перевезли - вже багато літ слугує літньою кухнею.



«Вона для мене - один із найдорожчих спогадів, - каже Любов Яківна. - Тут я народилася, зростала, вінчалася. Зайду всередину - немов у молоді роки повертаюся».



Як вже йшлося вище, усе життя співрозмовниці пройшло у селянській праці. У колгоспі, окрім відгодівлі худоби, і молоко приймала, і завідувала млином, і у жнива доводилося працювати.



«Пам’ятаю ще, як збіжжя молотили причіпними комбайнами, - розповідає. - Жінки йшли услід за агрегатом, відкидали солому. Вдень молотили з «пня», а ввечері - - те, що у снопах. Не раз бувало, що ввечері їздимо і заблукаємо, й стоїмо-гадаємо: у який бік додому добиратися?».



А ще ж вдома завжди чекало немаленьке господарство: дві корови, четверо свиней, табун птиці: кури, качки, гуси, індики. І всьому цьому встигала давати раду. До речі, корову тримала і доїла ще торік, маючи за плечима більше восьми десятків літ, - зізнається, рідні ледве змогли переконали, щоб врешті продала.



Чоловік співрозмовниці, Григорій Степанович, весь час працював у колгоспі механізатором. Разом виховали і вивели в люди доньку Віру, синів Петра й Анатолія, дочекалися внуків і правнуків.



«Їх у мене відповідно п’ятеро і дев’ятеро, - тішиться бабуся. - На жаль, нема вже поряд мого Гриші - трішки більше, як чверть століття тому відійшов в інший світ».



Та жінка все ж не самотня, адже проживає в одній хаті з сім’ями сина й онука, тож має до кого озватися, з ким поговорити, порадити підтримати. Розраду знаходить не тільки у спілкуванні, а й городині, інших домашніх справах. Ще й нині любить походити місцевими околицями по гриби - каже, до вподоби їй ця справа ще з часів, коли жила на хуторі.



«Торік навіть заблукала, мало до Скиб не зайшла, - сміючись, каже Любов Яківна. - Але то таке… Треба ще ворушитися, щоб здоровішою бути. Мабуть, тому Бог і тримає на світі, бо працюю, ворушуся - видно, не все ще я поробила».



Сергій МАРИНЬОХА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 травня жителька села Підгородне, що на Любомльщині(у дівоцтві -) відзначила 85-річчя. Попри поважний вік, жінка ще досить жвава і завжди старається знайти собі заняття. Каже, так звикла, адже усе її життя пройшло у праці.Про неї розповідає Любомльська громадсько-політична газета "Наше життя", - пише ВСН Любов Яківна народилася на хуторі Кам’янка, що розташовувався під лісом за кілька кілометрів від Підгородна, по той бік нинішньої автотраси Київ - Ковель - Ягодин. Батьки були звичайними селянами.«Щоправда, тата свого я не пам’ятаю, адже коли у 1939 році розпочалася Друга світова війна, його забрали до польського війська. Відтоді про нього не було жодної звістки, - пригадує співрозмовниця. - А мама, коли була вагітна мною, то одного разу підняла важке і цим зашкодила своєму здоров’ю на все життя. Тож мені та на два роки старшій сестрі Марії довелося змалку пізнати усю селянську працю, допомагаючи дідусеві з бабусею».Жінка добре пам’ятає роки війни. Пригадує, у період окупації по селах та хатах проживали німці.«Звісно, серед них були всякі: і справді злі й жорстокі, і цілком людяні, які на фронті опинилися не з власної волі, - каже. - На щастя, до нас потрапили саме такі, підневільні. До цивільних ставилися нормально, тільки казали нічого не зачіпати з їхніх речей. Бувало, давали нам котелки, щоб ми ходили на їхню кухню і брали молочний кисіль з ягодами чорниці».«Добре пам’ятаю, як у 44-му році наближався фронт, тож люди старалися перебратися до лісу, щоб пересидіти лихо, - продовжує Любов Яківна. - Ми теж полишили хутір та й собі подалися разом з іншими. На шляху до порятунку потрібно було перетнути тракт, що вів до Ковеля (він тоді пролягав на кілька кілометрів північніше від нинішньої траси - авт.), але заледве змогли це зробити - настільки щільними були німецькі колони, що відступали… У лісі викопали землянку, накрили деревом, зверху посадили кущі. Так жили. Навіть корова-годувальниця була з нами у «льоху»… До речі, коли через кілька років після війни ми поїхали навідатися на те місце, то так і не знайшли своєї землянки».По закінченні війни сім’я повернулася на рідні терени, почали господарювати.У сімнадцять наша співрозмовниця вийшла заміж за підгородненського парубка«Коли йшла ліквідація хутірської системи, нам та ще шістьом сусідам на Кам’яниці дозволили залишитися, щоб займатися випасом колгоспної худоби,- продовжує спогади жінка. - На хуторі ми тримали дві корови, я відігрівала сир і возила продавати до Любомля на базар, - до мене завжди черга була. Щороку здавали бичка, восени і взимку поросят годували».Так своїми руками працьовита сім’я заробила на хату, яку побудували у Підгородному і перебралися у 1979 році. Стару хатину, ту що була на хуторі, теж перевезли - вже багато літ слугує літньою кухнею.«Вона для мене - один із найдорожчих спогадів, - каже Любов Яківна. - Тут я народилася, зростала, вінчалася. Зайду всередину - немов у молоді роки повертаюся».Як вже йшлося вище, усе життя співрозмовниці пройшло у селянській праці. У колгоспі, окрім відгодівлі худоби, і молоко приймала, і завідувала млином, і у жнива доводилося працювати.«Пам’ятаю ще, як збіжжя молотили причіпними комбайнами, - розповідає. - Жінки йшли услід за агрегатом, відкидали солому. Вдень молотили з «пня», а ввечері - - те, що у снопах. Не раз бувало, що ввечері їздимо і заблукаємо, й стоїмо-гадаємо: у який бік додому добиратися?».А ще ж вдома завжди чекало немаленьке господарство: дві корови, четверо свиней, табун птиці: кури, качки, гуси, індики. І всьому цьому встигала давати раду. До речі, корову тримала і доїла ще торік, маючи за плечима більше восьми десятків літ, - зізнається, рідні ледве змогли переконали, щоб врешті продала.Чоловік співрозмовниці, Григорій Степанович, весь час працював у колгоспі механізатором. Разом виховали і вивели в люди доньку, синів, дочекалися внуків і правнуків.«Їх у мене відповідно п’ятеро і дев’ятеро, - тішиться бабуся. - На жаль, нема вже поряд мого Гриші - трішки більше, як чверть століття тому відійшов в інший світ».Та жінка все ж не самотня, адже проживає в одній хаті з сім’ями сина й онука, тож має до кого озватися, з ким поговорити, порадити підтримати. Розраду знаходить не тільки у спілкуванні, а й городині, інших домашніх справах. Ще й нині любить походити місцевими околицями по гриби - каже, до вподоби їй ця справа ще з часів, коли жила на хуторі.«Торік навіть заблукала, мало доне зайшла, - сміючись, каже Любов Яківна. - Але то таке… Треба ще ворушитися, щоб здоровішою бути. Мабуть, тому Бог і тримає на світі, бо працюю, ворушуся - видно, не все ще я поробила».Сергій МАРИНЬОХА

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