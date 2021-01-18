На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО

На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО
17 травня небайдужі жителі хутора Зімичі на Волині повідомили природоохоронців про травмованого лебедя.

Птах ніяк не міг злетіти і потребував негайної допомоги. Тож працівники державної служби охорони НПП «Прип’ять-Стохід», як інформується на їхній фейсбук-сторінці, доставили його до Любешівської ветлікарні, де його оглянув лікар і надав необхідну допомогу.

Затим лебедя випустили у річку Стохід.

"До порятунку пернатого долучиличь і маленькі активісти!", - йдеться в дописі.

На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО


На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО


На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО



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Теги: Стохід, лебідь, порятунок
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