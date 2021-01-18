На Волині небайдужі допомогли врятувати лебедя. ВІДЕО





Птах ніяк не міг злетіти і потребував негайної допомоги. Тож працівники державної служби охорони НПП «Прип’ять-Стохід», як



Затим лебедя випустили у річку Стохід.



"До порятунку пернатого долучиличь і маленькі активісти!", - йдеться в дописі.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 травня небайдужі жителі хутора Зімичі на Волині повідомили природоохоронців про травмованого лебедя.Птах ніяк не міг злетіти і потребував негайної допомоги. Тож працівники державної служби охорони НПП «Прип’ять-Стохід», як інформується на їхній фейсбук-сторінці, доставили його до Любешівської ветлікарні, де його оглянув лікар і надав необхідну допомогу.Затим лебедя випустили у річку Стохід."До порятунку пернатого долучиличь і маленькі активісти!", - йдеться в дописі.

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