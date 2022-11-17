У Луцькій дитячій поліклініці чекати черги до дитячого ортопеда потрібно місяць. ВІДЕО





Про це розповіла заступниця медичного директора Наталія Кеда, - повідомляє



У поліклініці зараз на повну ставку працюють два лікарі, ще один на чверть ставки.



"Лікар-ортопед, який працює на Чорновола, зараз на навчанні, найближчим часом приступить до роботи і ще планується підготувати молодого спеціаліста з даної професії", – каже Наталія Кеда.



Наразі черг перед кабінетом лікаря немає, пацієнти ідуть за попереднім записом. Зі слів заступниці меддиректора, кількість охочих потрапити на прийом збільшилася, бо перед першим класом дітей ведуть на планові огляди.



На плановий медогляд із дитиною прийшла Оксана Трасковська. Каже до ортопеда електронна черга була найдовшою.



"Для школи медичну довідку виробляємо, записувалися десь півтора місяця тому, до всіх спеціалістів, до ортопеда чекали найдовше", – говорить жінка.



Лікар-ортопед Володимир Гітуляр каже: орієнтовно за годину оглядає чотирьох пацієнтів. Є також категорія пацієнтів, яких приймають без попереднього запису.



"Цих пацієнтів, яким потрібна термінова допомога після травми чи пацієнти, кому знімати гіпсові пов'язки, чи пацієнти з інвалідністю – їх теж намагаємося включити у між прийомний період", – додав лікар.



Наталія Кеда каже: довідка про медогляд для школярів діє впродовж року, батьків майбутніх першокласників просить приходити на плановий огляд з осені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій дитячій поліклініці записатися до ортопеда можна через місяць, раніше вільних місць немає.Про це розповіла заступниця медичного директора Наталія Кеда, - повідомляє Суспільне У поліклініці зараз на повну ставку працюють два лікарі, ще один на чверть ставки."Лікар-ортопед, який працює на Чорновола, зараз на навчанні, найближчим часом приступить до роботи і ще планується підготувати молодого спеціаліста з даної професії", – кажеНаразі черг перед кабінетом лікаря немає, пацієнти ідуть за попереднім записом. Зі слів заступниці меддиректора, кількість охочих потрапити на прийом збільшилася, бо перед першим класом дітей ведуть на планові огляди.На плановий медогляд із дитиною прийшла. Каже до ортопеда електронна черга була найдовшою."Для школи медичну довідку виробляємо, записувалися десь півтора місяця тому, до всіх спеціалістів, до ортопеда чекали найдовше", – говорить жінка.Лікар-ортопедкаже: орієнтовно за годину оглядає чотирьох пацієнтів. Є також категорія пацієнтів, яких приймають без попереднього запису."Цих пацієнтів, яким потрібна термінова допомога після травми чи пацієнти, кому знімати гіпсові пов'язки, чи пацієнти з інвалідністю – їх теж намагаємося включити у між прийомний період", – додав лікар.Наталія Кеда каже: довідка про медогляд для школярів діє впродовж року, батьків майбутніх першокласників просить приходити на плановий огляд з осені.

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