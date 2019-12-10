На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак
Сьогодні, 21:23
Повномасштабна війна, на жаль, продовжує забирати життя наших земляків-волинян, які стали зі зброєю у руках на захист України.
Стало відомо про загибель воїна-володимирчанина, - повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
47-річний рядовий боєць Павло Марчак був мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.
Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.
Колектив Інофрмаційног оагентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника.
Про дату та час прощання з Павлом Марчаком повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Стало відомо про загибель воїна-володимирчанина, - повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
47-річний рядовий боєць Павло Марчак був мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.
Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.
Колектив Інофрмаційног оагентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника.
Про дату та час прощання з Павлом Марчаком повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Раніше мама просила носити шапку, а зараз – «бронік»: волинянка волонтерить на прифронтових територіях
Сьогодні, 22:13
Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сьогодні, 22:03
На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак
Сьогодні, 21:23
Погода на завтра, 18 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа