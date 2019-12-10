На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак

На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак
Повномасштабна війна, на жаль, продовжує забирати життя наших земляків-волинян, які стали зі зброєю у руках на захист України.

Стало відомо про загибель воїна-володимирчанина, - повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

47-річний рядовий боєць Павло Марчак був мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.

Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.

Колектив Інофрмаційног оагентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника.

Про дату та час прощання з Павлом Марчаком повідомлять згодом.

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Теги: Волинь, Володимир, війна, смерть, загибель
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