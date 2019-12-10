На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак

Повномасштабна війна, на жаль, продовжує забирати життя наших земляків-волинян, які стали зі зброєю у руках на захист України.Стало відомо про загибель воїна-володимирчанина, - повідомив Володимирський міський голова47-річний рядовий боєцьбув мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.Колектив Інофрмаційног оагентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Захисника.Про дату та час прощання з Павлом Марчаком повідомлять згодом.