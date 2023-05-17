Німеччина не братиме участі в «коаліції винищувачів» для України, – Шольц

Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.



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Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.



"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", - сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.



Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.



Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинине бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.Про це пише Українська правда Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів."Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", - сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

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