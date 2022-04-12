У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*
Сьогодні, 19:50
У Луцьку всіх охочих кличуть на кулінарний майстер-клас, що ознайомить з історією американського гриля і «перетворить» учасників на справжніх шеф-кухарів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла організаторка заходу - Марина Майко.
«Разом з вами ми приготуємо найароматніші страви на газових та вугільних грилях. Наші експерти проведуть вас через весь процес, навчаючи тонкощам гриль-кулінарії», – йдеться в анонсі.
За чотири години професіонали навчать готувати п'ять апетитних страв з використанням нової технології гриля. На вибір два види меню, що містять м'ясо, рибу, овочі та десерти.
«Ми гарантуємо, ви залишите майстер-клас з абсолютно новими навичками і задоволеним смаком. Використайте унікальну можливість повчитися у найкращих і самому стати експертом легендарних BBQ-смаків», – додають організатори.
Ведучі заходу:
Олег Штельмах – шеф-кухар ресторану Black Gold, член Асоціації шеф-кухарів України, 15 років досвіду у вишуканих ресторанах Португалії.
Ігор Пєсков – засновник магазину «ГрильМанія» та офіційний представник WEBER (USA) та NAPOLEON (Canada).
Коли: 20 травня, о 13:00,
Де: літня тераса ресторану Black Gold.
До слова, готуватимуть на грилях магазину «ГрильМанія».
Вартість участі – 1070 грн.
Зауважують, що частину коштів з продажу квитків перекажуть на потреби Збройних сил України.
Дізнатися деталі та забронювати місце можна за номером: 098 60 777 99 або в інстаграмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла організаторка заходу - Марина Майко.
«Разом з вами ми приготуємо найароматніші страви на газових та вугільних грилях. Наші експерти проведуть вас через весь процес, навчаючи тонкощам гриль-кулінарії», – йдеться в анонсі.
За чотири години професіонали навчать готувати п'ять апетитних страв з використанням нової технології гриля. На вибір два види меню, що містять м'ясо, рибу, овочі та десерти.
«Ми гарантуємо, ви залишите майстер-клас з абсолютно новими навичками і задоволеним смаком. Використайте унікальну можливість повчитися у найкращих і самому стати експертом легендарних BBQ-смаків», – додають організатори.
Ведучі заходу:
Олег Штельмах – шеф-кухар ресторану Black Gold, член Асоціації шеф-кухарів України, 15 років досвіду у вишуканих ресторанах Португалії.
Ігор Пєсков – засновник магазину «ГрильМанія» та офіційний представник WEBER (USA) та NAPOLEON (Canada).
Коли: 20 травня, о 13:00,
Де: літня тераса ресторану Black Gold.
До слова, готуватимуть на грилях магазину «ГрильМанія».
Вартість участі – 1070 грн.
Зауважують, що частину коштів з продажу квитків перекажуть на потреби Збройних сил України.
Дізнатися деталі та забронювати місце можна за номером: 098 60 777 99 або в інстаграмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 18 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*
Сьогодні, 19:50
ЗРК Patriot має незначні ушкодження, однак система працює, – CNN
Сьогодні, 19:11
Медіа