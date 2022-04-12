У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла організаторка заходу - Марина Майко.



«Разом з вами ми приготуємо найароматніші страви на газових та вугільних грилях. Наші експерти проведуть вас через весь процес, навчаючи тонкощам гриль-кулінарії», – йдеться в анонсі.



За чотири години професіонали навчать готувати п'ять апетитних страв з використанням нової технології гриля. На вибір два види меню, що містять м'ясо, рибу, овочі та десерти.



«Ми гарантуємо, ви залишите майстер-клас з абсолютно новими навичками і задоволеним смаком. Використайте унікальну можливість повчитися у найкращих і самому стати експертом легендарних BBQ-смаків», – додають організатори.



Ведучі заходу:



Олег Штельмах – шеф-кухар ресторану Black Gold, член Асоціації шеф-кухарів України, 15 років досвіду у вишуканих ресторанах Португалії.



Ігор Пєсков – засновник магазину «ГрильМанія» та офіційний представник WEBER (USA) та NAPOLEON (Canada).



Коли: 20 травня, о 13:00,

Де: літня тераса ресторану



До слова, готуватимуть на грилях магазину



Вартість участі – 1070 грн.



Зауважують, що частину коштів з продажу квитків перекажуть на потреби Збройних сил України.



Дізнатися деталі та забронювати місце можна за номером: 098 60 777 99 або в інстаграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку всіх охочих кличуть на кулінарний майстер-клас, що ознайомить з історією американського гриля і «перетворить» учасників на справжніх шеф-кухарів.Про церозповіла організаторка заходу -«Разом з вами ми приготуємо найароматніші страви на газових та вугільних грилях. Наші експерти проведуть вас через весь процес, навчаючи тонкощам гриль-кулінарії», – йдеться в анонсі.За чотири години професіонали навчать готувати п'ять апетитних страв з використанням нової технології гриля. На вибір два види меню, що містять м'ясо, рибу, овочі та десерти.«Ми гарантуємо, ви залишите майстер-клас з абсолютно новими навичками і задоволеним смаком. Використайте унікальну можливість повчитися у найкращих і самому стати експертом легендарних BBQ-смаків», – додають організатори.Ведучі заходу:– шеф-кухар ресторану Black Gold, член Асоціації шеф-кухарів України, 15 років досвіду у вишуканих ресторанах Португалії.– засновник магазину «ГрильМанія» та офіційний представник WEBER (USA) та NAPOLEON (Canada).20 травня, о 13:00,літня тераса ресторану Black Gold До слова, готуватимуть на грилях магазину «ГрильМанія» Вартість участі –Зауважують, що частину коштів з продажу квитків перекажуть на потреби Збройних сил України.

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