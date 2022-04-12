У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*

У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*
У Луцьку всіх охочих кличуть на кулінарний майстер-клас, що ознайомить з історією американського гриля і «перетворить» учасників на справжніх шеф-кухарів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла організаторка заходу - Марина Майко.

«Разом з вами ми приготуємо найароматніші страви на газових та вугільних грилях. Наші експерти проведуть вас через весь процес, навчаючи тонкощам гриль-кулінарії», – йдеться в анонсі.

За чотири години професіонали навчать готувати п'ять апетитних страв з використанням нової технології гриля. На вибір два види меню, що містять м'ясо, рибу, овочі та десерти.

«Ми гарантуємо, ви залишите майстер-клас з абсолютно новими навичками і задоволеним смаком. Використайте унікальну можливість повчитися у найкращих і самому стати експертом легендарних BBQ-смаків», – додають організатори.
У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*

Ведучі заходу:

Олег Штельмах – шеф-кухар ресторану Black Gold, член Асоціації шеф-кухарів України, 15 років досвіду у вишуканих ресторанах Португалії.
У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*

Ігор Пєсков – засновник магазину «ГрильМанія» та офіційний представник WEBER (USA) та NAPOLEON (Canada).

Коли: 20 травня, о 13:00,
Де: літня тераса ресторану Black Gold.

До слова, готуватимуть на грилях магазину «ГрильМанія».
У Луцьку вчитимуть готувати на грилі*

Вартість участі – 1070 грн.

Зауважують, що частину коштів з продажу квитків перекажуть на потреби Збройних сил України.

Дізнатися деталі та забронювати місце можна за номером: 098 60 777 99 або в інстаграмі.

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Теги: майстер-клас, гриль, Луцьк
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