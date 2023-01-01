ЗРК Patriot має незначні ушкодження, однак система працює, – CNN





Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, пише



Зазначається, що США у вівторок відправила інспекторів для перевірки стану ЗРК Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії.



"Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва у вівторок вранці є мінімальними, повідомили троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як "незначне" пошкодження", — йдеться у повідомленні телеканалу.



За словами джерел, система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.



Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.



Незрозуміло, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків, зазначає CNN.



Раніше 17 травня речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що знищити ЗРК Patriot одним ударом ракети "Кинджал" — неможливо.



Він пояснив, що з технічної точки зору Patriot — це "комплекс, батарея, дивізіон, система". За словами Ігната, "всі по-різному називають".



"Берем дивізіон. Дивізіон складається з командного пункту, в якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відпрацьовує по повітряних цілях", — пояснив Ігнат.



ЗРК може працювати в ручному, напівавтоматичному і автоматичному режимах.



Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.



Пошкодження американського зенітно-ракетного комплексу Patriot після російської ракетної атаки 16 травня на Київ є "мінімальними".



Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.



Зазначається, що США у вівторок відправила інспекторів для перевірки стану ЗРК Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії.



"Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва у вівторок вранці є мінімальними, повідомили троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як "незначне" пошкодження", — йдеться у повідомленні телеканалу.



За словами джерел, система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.



Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.



Незрозуміло, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків, зазначає CNN.



Раніше 17 травня речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що знищити ЗРК Patriot одним ударом ракети "Кинджал" — неможливо.



Він пояснив, що з технічної точки зору Patriot — це "комплекс, батарея, дивізіон, система". За словами Ігната, "всі по-різному називають".



"Берем дивізіон. Дивізіон складається з командного пункту, в якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відпрацьовує по повітряних цілях", — пояснив Ігнат.



ЗРК може працювати в ручному, напівавтоматичному і автоматичному режимах.



Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.



“Автоматика — це, власне, швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння”, — зазначив речник Повітряних Сил.



Також є радар, який забезпечує інформацію і розташований віддалено. А також — до 8 пускових установок, в кожній із яких по чотири транспортно-пускові контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують саме бойову роботу, пуски ракет.



“Ось, власне, це і є Patriot. Знищити систему якимось там “Кинджалом” — це неможливо. Тому все, що вони розповідають, нехай залишиться в їхньому архіві їхньої пропаганди”, — сказав Ігнат.

Напередодні у Міноборони РФ після нічної ракетної атаки по Україні заявили, що нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві. Речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат тоді відмовився коментувати заяви РФ про "ураження ЗРК Patriot".



У Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформації про те, що зенітно-ракетний комплекс Patriot нібито було пошкоджено під час ракетної атаки вночі 16 травня. Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.



Водночас він заявив, що США допоможуть з ремонтом ЗРК, якщо він потребуватиме ремонту за межами України.



Що відомо про атаку РФ по Україні в ніч на 16 травня



У ніч проти 16 травня росіяни здійснили комплексну атаку на Київ із різних напрямків одночасно. Були застосовані БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Тривога у Києві цієї ночі лунала двічі: з 2:25 до 4:03 і 4:22 до 5:33. Було зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.



Водночас на Черкащині ППО під час тривоги знищило безпілотник. На Миколаївщині були знищені російські 4 ракети.



Цієї ночі сили ППО знищили всі 18 ракет, випущених військом РФ по Україні: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і 3 балістичні ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пошкодження американського зенітно-ракетного комплексу Patriot після російської ракетної атаки 16 травня на Київ є "мінімальними".Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, пише Суспільне Зазначається, що США у вівторок відправила інспекторів для перевірки стану ЗРК Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії."Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва у вівторок вранці є мінімальними, повідомили троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як "незначне" пошкодження", — йдеться у повідомленні телеканалу.За словами джерел, система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.Незрозуміло, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків, зазначає CNN.Раніше 17 травня речник Повітряних Силзаявив, що знищити ЗРК Patriot одним ударом ракети "Кинджал" — неможливо.Він пояснив, що з технічної точки зору Patriot — це "комплекс, батарея, дивізіон, система". За словами Ігната, "всі по-різному називають"."Берем дивізіон. Дивізіон складається з командного пункту, в якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відпрацьовує по повітряних цілях", — пояснив Ігнат.ЗРК може працювати в ручному, напівавтоматичному і автоматичному режимах.Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.Пошкодження американського зенітно-ракетного комплексу Patriot після російської ракетної атаки 16 травня на Київ є "мінімальними".Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.Зазначається, що США у вівторок відправила інспекторів для перевірки стану ЗРК Patriot, який міг зазнати ушкоджень після ракетного обстрілу Росії."Пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot після російської ракетної атаки поблизу Києва у вівторок вранці є мінімальними, повідомили троє офіційних осіб США, причому один чиновник описав це як "незначне" пошкодження", — йдеться у повідомленні телеканалу.За словами джерел, система працює, і радар Patriot, один із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.Незрозуміло, яка саме частина ЗРК Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків, зазначає CNN.Раніше 17 травня речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що знищити ЗРК Patriot одним ударом ракети "Кинджал" — неможливо.Він пояснив, що з технічної точки зору Patriot — це "комплекс, батарея, дивізіон, система". За словами Ігната, "всі по-різному називають"."Берем дивізіон. Дивізіон складається з командного пункту, в якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відпрацьовує по повітряних цілях", — пояснив Ігнат.ЗРК може працювати в ручному, напівавтоматичному і автоматичному режимах.Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.“Автоматика — це, власне, швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння”, — зазначив речник Повітряних Сил.Також є радар, який забезпечує інформацію і розташований віддалено. А також — до 8 пускових установок, в кожній із яких по чотири транспортно-пускові контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують саме бойову роботу, пуски ракет.“Ось, власне, це і є Patriot. Знищити систему якимось там “Кинджалом” — це неможливо. Тому все, що вони розповідають, нехай залишиться в їхньому архіві їхньої пропаганди”, — сказав Ігнат.Напередодні у Міноборони РФ після нічної ракетної атаки по Україні заявили, що нібито поцілили ракетою "Кинджал" у ЗРК Patriot в Києві. Речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат тоді відмовився коментувати заяви РФ про "ураження ЗРК Patriot".У Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформації про те, що зенітно-ракетний комплекс Patriot нібито було пошкоджено під час ракетної атаки вночі 16 травня. Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.Водночас він заявив, що США допоможуть з ремонтом ЗРК, якщо він потребуватиме ремонту за межами України.У ніч проти 16 травня росіяни здійснили комплексну атаку на Київ із різних напрямків одночасно. Були застосовані БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу. Тривога у Києві цієї ночі лунала двічі: з 2:25 до 4:03 і 4:22 до 5:33. Було зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.Водночас на Черкащині ППО під час тривоги знищило безпілотник. На Миколаївщині були знищені російські 4 ракети.Цієї ночі сили ППО знищили всі 18 ракет, випущених військом РФ по Україні: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і 3 балістичні ракети.

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