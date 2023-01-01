Погода на завтра, 18 травня, у Луцьку та Волинській області

У четвер, 18 травня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, вдень - невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, вдень - невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.