Погода на завтра, 18 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 18 травня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 18 травня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, вдень - невеликий дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 15-20° тепла.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, вдень - невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-14° тепла, вдень 18-20° тепла.

Народний прогноз погоди: 18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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