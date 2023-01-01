Волиняни разом зі спільниками налаштували схему втечі ухилянтів за кордон

Волиняни разом зі спільниками налаштували схему втечі ухилянтів за кордон
Схему втечі з країни ухилянтів налаштували жителі Рівненщини, Волині та Львівщини.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської прокуратури.

Вони залучили до своєї протиправної діяльності фіктивного підприємця-перевізника та вносили відомості щодо ухилянтів до ІС «Шлях» під виглядом водіїв цього підприємства.

Військовозобов’язаним клієнтам оформлювали фіктивні договори працевлаштування, переправляли їх через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду. Пізніше учасники схеми завозили на територію України транспортні засоби, на яких виїхали «водії».

За свої послуги брали в середньому 4,5 тис. доларів США з особи. Наразі вже встановлено 14 військовозобов’язаних, які виїхали за межі України через фірму фігурантів, але назад не повернулись.

Правоохоронці, спільно з прокурорами Рівненської обласної прокуратури, провели 13 обшуків у осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. В ході слідчих дій вилучено документацію, що підтверджує злочинну діяльність, в тому числі юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, понад 800 тис. грн у різній валюті, а також 5 транспортних засобів, за допомогою яких чоловіків незаконно переправляли через державний кордон України.

4 фігурантам провадження, які організували канал втечі, вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення близько 500 тис. грн застави кожному.

Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Волиняни разом зі спільниками налаштували схему втечі ухилянтів за кордон

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Волиняни разом зі спільниками налаштували схему втечі ухилянтів за кордон

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Теги: Ухилянти, кордон, волиняни
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