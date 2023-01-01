Волиняни разом зі спільниками налаштували схему втечі ухилянтів за кордон

Схему втечі з країни ухилянтів налаштували жителі Рівненщини, Волині та Львівщини.Про це повідомили у пресслужбі Рівненської прокуратури.Вони залучили до своєї протиправної діяльності фіктивного підприємця-перевізника та вносили відомості щодо ухилянтів до ІС «Шлях» під виглядом водіїв цього підприємства.Військовозобов’язаним клієнтам оформлювали фіктивні договори працевлаштування, переправляли їх через державний кордон України та проводили з ними інструктажі під час виїзду. Пізніше учасники схеми завозили на територію України транспортні засоби, на яких виїхали «водії».За свої послуги брали в середньому 4,5 тис. доларів США з особи. Наразі вже встановлено 14 військовозобов’язаних, які виїхали за межі України через фірму фігурантів, але назад не повернулись.Правоохоронці, спільно з прокурорами Рівненської обласної прокуратури, провели 13 обшуків у осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. В ході слідчих дій вилучено документацію, що підтверджує злочинну діяльність, в тому числі юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, понад 800 тис. грн у різній валюті, а також 5 транспортних засобів, за допомогою яких чоловіків незаконно переправляли через державний кордон України.4 фігурантам провадження, які організували канал втечі, вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення близько 500 тис. грн застави кожному.Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.