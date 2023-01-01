У Луцьку 58-річний водій намагався втекти від патрульних: їздив без жодних документів. ВІДЕО

У Луцьку патрульні склали ряд адмінматеріалів на водія, який влаштував погоню.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Було все учора, 23 травня, близько 22-ї години. Патрулюючи на вулиці Січових Стрільців, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen Golf, що рухався у темну пору доби з несправністю зовнішніх світлових приладів. Якщо точніше, в авто не горіла ліва фара в режимі ближнього світла.Патрульні подали водію сигнал про зупинку, однак той, проігнорувавши вимогу поліцейських, збільшив швидкість та продовжив рух. Невдовзі у селі Липини транспортний засіб таки зупинився, а його керманич вийшов з авто та намагався покинути місце події.Інспектори встигли його наздогнати.Водієм виявився 58-річний чоловік. Він не зміг пред’являти поліцейським ні водійського посвідчення, ні реєстраційного документа, ні страхового поліса. Крім того, патрульні виявили, що держаний номерний знак автомобіля не був закріплений за жодним авто.На кермувальника охоронці порядку склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, а також винесли об’єднану постанову за ч. 1 ст. 121 (Порушення правил керування зовнішніми світловими приладами) ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП.