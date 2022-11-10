Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію

Легковик згорів повністю, злодій – втік: волинянин на викраденому авто потрапив в аварію
Волинянин викрав авто та скоїв на ньому ДТП: поліцейські встановили зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок аварії автомобіль зайнявся та повністю згорів, правопорушник з місця ж втік.

Інцидент трапився у суботу ввечері на Ковельщині, 14 жовтня. Про це повідомив власник автомобіля. Він припаркував автівку біля помешкання, на узбіччі дороги, згодом помітив відсутність транспортного засобу та звернувся до правоохоронців.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські виявили палаючий автомобіль в хащах на окраїні населеного пункту. Опрацювавши іншу інформацію та опитавши свідків, стало відомо, що до скоєння злочину може бути причетний 25-річний місцевий мешканець. Зловмисника виявили за місцем проживання, при ньому були речові докази, що свідчать про причетність до правопорушення.

Як з’ясувалося, після викрадення авто, він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Чоловік не травмувався, він вибрався з транспортного засобу та пішов додому, автомобіль же зайнявся та згорів до тла.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику, триває розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобіль, злодій
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