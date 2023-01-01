Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання
Сьогодні, 10:50
Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина.
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Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина.
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