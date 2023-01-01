Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання





Про це Андрій Райкович.



"Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами.Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА"Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина

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