На Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина
Сьогодні, 08:54
Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них - одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.
Дякуємо нашим Силам оборони за роботу та захист! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них - одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.
Дякуємо нашим Силам оборони за роботу та захист! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».
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