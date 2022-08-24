На Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина

На Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина
Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них - одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Дякуємо нашим Силам оборони за роботу та захист! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».

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Теги: Росія, Україна, війна, Полтавщина
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