Розповіли, скільки людей в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень

Розповіли, скільки людей в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень
Розмір пенсій в Україні коливається від 2 тисяч гривень до понад 10 тисяч гривень. Відтак найбільшу суму виплат на сьогодні отримує чимала кількість осіб поважного віку.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У ПФУ зазначають, що 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Це понад 1 мільйон осіб.

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Відтак середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. А от мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.

Загалом, станом на 2023 рік розмір пенсій має такий вигляд:

• до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 гривень;
• від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень;
• від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень;
• від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні;
• від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні;
• понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

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Теги: пенсія, гроші, виплати
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