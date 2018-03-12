Розповіли, скільки людей в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень





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У ПФУ зазначають, що 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Це понад 1 мільйон осіб.



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Відтак середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. А от мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.



Загалом, станом на 2023 рік розмір пенсій має такий вигляд:



• до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 гривень;

• від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень;

• від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень;

• від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні;

• від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні;

• понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розмір пенсій в Україні коливається від 2 тисяч гривень до понад 10 тисяч гривень. Відтак найбільшу суму виплат на сьогодні отримує чимала кількість осіб поважного віку.Про це повідомляє Пенсійний фонд України У ПФУ зазначають, що 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Це понад 1 мільйон осіб.Відтак середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. А от мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.Загалом, станом на 2023 рік розмір пенсій має такий вигляд:• до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 гривень;• від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень;• від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень;• від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні;• від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні;• понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

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