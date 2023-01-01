Які ризики для здоров'я створює перехід на «зимовий» час

Які ризики для здоров'я створює перехід на «зимовий» час
Щороку, коли ми переводимо стрілки на одну годину назад, багато людей відчувають додатковий дискомфорт. Це пов’язано з різними причинами, які базуються на біологічних ритмах організму та впливу зовнішнього середовища на ці ритми.

Про те, як зміна часу може повпливати на ваше здоров’я та як цього уникнути 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Розлад сну
Один із найважливіших чинників, який впливає на здоров'я – це сон. Перехід на зимовий час означає, що дні стануть коротшими, і багато людей відчувають зміни у своєму графіку. Це може призвести до порушень нічного відпочинку, зокрема безсоння та зниження якості сну. Розлад проблеми з засинанням або пробудженням можуть призвести до втоми, нездатності до концентрації та роздратованості протягом дня.

Зміни в психічному стані
Деякі люди відчувають погіршення настрою і психологічний стрес після переходу на зимовий час. Це може бути пов'язано зі змінами в режимі дня, зокрема з коротшими днями, зменшенням кількість годин, які ми можемо провести на сонці. Це може впливати на рівень вітаміну D і виробництво серотоніну, що може викликати погіршення психічного стану.

Порушення біоритмів
Організм людини має внутрішній годинник, який регулює ритми сну, голоду, активності та інші фізіологічні процеси. Перехід на зимовий час порушує ці біоритми, оскільки організму потрібно час, щоб адаптуватися до нового графіку. Це може призвести до відчуття десинхронізації між внутрішніми та зовнішніми ритмами, що може вплинути на здоров'я.

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань
Якщо ви вже маєте проблеми з серцево-судинною системою, зміна часу може спровокувати порушення функції серця, підвищення артеріального тиску, збільшення кількості епізодів аритмій та інших серцевих проблем. Оскільки серцево-судинна система забезпечує транспортування кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій в її функціонуванні може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людини.

Поради для покращення здоров'я після переходу на зимовий час
Постарайтеся заздалегідь пристосувати свій графік до нового часу, поступово зменшуючи або збільшуючи кількість сну на кілька днів перед переходом.

Зменште використання електронних пристроїв перед сном. Телефони та комп'ютери, можуть заважати засипанню. Синє світло, яке випромінюється екран, може спричиняти порушення циркадного ритму. Намагайтеся відмовитися від них на кілька годин перед сном.

Займайтеся фізичною активністю протягом дня, це допоможе покращити сон та загальний стан організму.

Споживайте легку їжу ввечері та уникайте вживання кофеїну та алкоголю перед сном.

Застосовуйте методи релаксації, такі як медитація, для зниження стресу і покращення психічного здоров'я.

Перехід на зимовий час може впливати на наше фізичне та психічне здоров'я. Проте з правильним плануванням і застосуванням порад, ми можемо зменшити негативні наслідки цієї зміни та підтримувати наше здоров'я протягом цього періоду. Важливо слухати свій організм і надавати йому підтримку, яка потрібна під час переходу на зимовий час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «зимовий» час, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які ризики для здоров'я створює перехід на «зимовий» час
Сьогодні, 06:00
Алкоголь у 16 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого тракториста
Сьогодні, 04:47
МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба
Сьогодні, 03:13
У Луцьку кухар торгував наркотиками: як його покарали
Сьогодні, 02:02
На території луцького заповідника – розкопки: що виявили
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
14 жовтень, 19:20
ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів ChatGPT врятував дитину, якій 3 роки не могли поставити діагноз 17 лікарів
16 вересень, 20:23
Як оформити медичну довідку в школу через Helsi: інструкція Як оформити медичну довідку в школу через Helsi: інструкція
28 серпень, 08:18
Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО Волинські лікарі за день повернули зір для 16 пацієнтів. ВІДЕО
05 серпень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які ризики для здоров'я створює перехід на «зимовий» час
Сьогодні, 06:00
 0
Алкоголь у 16 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого тракториста
Сьогодні, 04:47
 0
МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба
Сьогодні, 03:13
 0
У Луцьку кухар торгував наркотиками: як його покарали
Сьогодні, 02:02
 0
На території луцького заповідника – розкопки: що виявили
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8