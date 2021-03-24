Алкоголь у 16 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого тракториста





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З постанови відомо, що 7 вересня на ґрунтовій дорозі між селами Скірче та Жуковець Луцького району Олександр О. керував трактором Т-40 ЕМ, будучи п’яним. Результат драгера – 3,29 проміле.



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Таким чином Олександр О., який працює охоронцем у ГСПП «Дружба», вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.



Волинянин визнав свою вину під час розгляду справи, тож суд оштрафував його на 17 тисяч гривень. Також чоловік протягом року не матиме права сідати за кермо транспортних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у п’яного тракториста драгер зафіксував перевищення допустимої дози алкоголю в крові у понад 16 разів. Луцький міськрайонний суд оштрафував водія на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його прав.Про це інформує ІА Волинські Новини З постанови відомо, що 7 вересня на ґрунтовій дорозі між селами Скірче та Жуковець Луцького районукерував трактором Т-40 ЕМ, будучи п’яним. Результат драгера – 3,29 проміле.Таким чином Олександр О., який працює охоронцем у ГСПП «Дружба», вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.Волинянин визнав свою вину під час розгляду справи, тож суд оштрафував його на 17 тисяч гривень. Також чоловік протягом року не матиме права сідати за кермо транспортних засобів.

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