Алкоголь у 16 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого тракториста

Алкоголь у 16 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого тракториста
На Волині у п’яного тракториста драгер зафіксував перевищення допустимої дози алкоголю в крові у понад 16 разів. Луцький міськрайонний суд оштрафував водія на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його прав.

Про це інформує ІА Волинські Новини.

З постанови відомо, що 7 вересня на ґрунтовій дорозі між селами Скірче та Жуковець Луцького району Олександр О. керував трактором Т-40 ЕМ, будучи п’яним. Результат драгера – 3,29 проміле.

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Таким чином Олександр О., який працює охоронцем у ГСПП «Дружба», вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Волинянин визнав свою вину під час розгляду справи, тож суд оштрафував його на 17 тисяч гривень. Також чоловік протягом року не матиме права сідати за кермо транспортних засобів.

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Теги: п'яний, суд, тракторист
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