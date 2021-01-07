У Луцьку горе-матір пиячила при дітях – її судили





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пише



Відомо, що 29 серпня 2023 року, близько 23:20 жінка випивала горілку у присутності двох своїх дітей. А також не створила їм жодних умов для проживання, у квартирі був безлад та антисанітарія.



В судовому засіданні свою вину визнала, пообіцяла, що в майбутньому дана ситуація не повториться, надалі зобов`язалася більше часу приділяти вихованню та забезпеченню нормальних умов для проживання дітей. Просила суд суворо не карати.



У суді жінку визнали винною, та через щире каяття застосували адміністративне стягнення у вигляді попередження. Також стягнули у дохід держави судовий збір у розмірі 536 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили жінку, яка пиячила в присутності двох дітей.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пише Конкурент Відомо, що 29 серпня 2023 року, близько 23:20 жінка випивала горілку у присутності двох своїх дітей. А також не створила їм жодних умов для проживання, у квартирі був безлад та антисанітарія.В судовому засіданні свою вину визнала, пообіцяла, що в майбутньому дана ситуація не повториться, надалі зобов`язалася більше часу приділяти вихованню та забезпеченню нормальних умов для проживання дітей. Просила суд суворо не карати.У суді жінку визнали винною, та через щире каяття застосували адміністративне стягнення у вигляді попередження. Також стягнули у дохід держави судовий збір у розмірі 536 гривень.

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