Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»





Про це пише Анастасії Рудик.



Час прибуття — орієнтовно 5 година ранку.



Збір на АЗС «King Oil» у селі Піддубці о 4:30.



«16.10.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 5:00, збір о 4:30 на АЗС «King Oil» с. Піддубці», - йдеться в повідомлені.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 16 жовтня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це пише ВСН з посиланням на повідомлення волонтеркиЧас прибуття — орієнтовно 5 година ранку.Збір на АЗС «King Oil» у селі Піддубці о 4:30.«16.10.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 5:00, збір о 4:30 на АЗС «King Oil» с. Піддубці», - йдеться в повідомлені.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію