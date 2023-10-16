Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»

Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»
У понеділок, 16 жовтня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це пише ВСН з посиланням на повідомлення волонтерки Анастасії Рудик.

Час прибуття — орієнтовно 5 година ранку.

Збір на АЗС «King Oil» у селі Піддубці о 4:30.

«16.10.2023 р. прибуває екіпаж «На щиті». Час прибуття - орієнтовно 5:00, збір о 4:30 на АЗС «King Oil» с. Піддубці», - йдеться в повідомлені.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

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Теги: «На щиті», Луцьк
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