Речника МЗС Польщі, який вимагав від Зеленського вибачень за Волинську трагедію, звільнили

Речника МЗС Польщі, який вимагав від Зеленського вибачень за Волинську трагедію, звільнили
Прессекретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіну звільнили через поширення дезінформації про підготовку країни до парламентських виборів. У травні цього року його відсторонили за вимогу вибачень від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає НВ.

Раніше Ясіна допустив, що у виборчих комісій за кордоном можуть виникнути проблеми з підрахунком голосів у встановлений 24-годинний термін. В інтерв'ю польському виданню RMF FM він заявив, що, «безумовно, знайдуться комітети, які не зможуть» вчасно порахувати голоси польських виборців, які перебувають за кордоном.

«Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану представником МЗС, пана Лукаша Ясіна було негайно звільнено з посади», — заявили в польському МЗС.

30 травня Ясіна відправили у безстрокову відпустку через його заяви про Волинську трагедію та Зеленського. Тоді Ясіна говорив, що Зеленський має просити вибачення за Волинську трагедію 1943 року. Посол України в Польщі Василь Зварич назвав такий підхід неприйнятним.

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Теги: Лукаш Ясін, Волинська трагедія, Польща
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