16 жовтня на Волині: гортаючи календар

16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Особисте свято 16 жовтня у депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря (на фото).

Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Православна церква України 16 жовтня за новим стилем вшановує пам'ять мученика Лонгіна Сотника, який був присутній на розп'ятті Ісуса Христа і прийняв християнство, а також Лонгіна Києво-Печерського.

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Теги: день народження, Луцьк, 16 жовтня
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