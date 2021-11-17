У Луцьку кухар торгував наркотиками: як його покарали
Сьогодні, 02:02
В обласному центрі Волині судили 21-річного чоловіка, який продавав амфетамін. Він отримав умовне покарання.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новини.
У матеріалах справи йдеться про те, що Богдан О. незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 4 жовтня минулого року в післяобідню пору чоловік переніс психотропи на вулицю 8-го Березня, де в ході оперативної закупки продав їх підставній особі за тисячу гривень.
Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини).
Про Богдана О. відомо, що він неодружений, працює старшим кухарем в ресторані. У суді чоловік підтвердив обставини вчинення злочину. Він пояснив свої дії тим, що в той час спілкувався з сумнівною компанією, не працював, а тому таким чином намагався заробити гроші.
Обираючи покарання, суд врахував, що Богдан О. є молодою особою – 21 рік, сприяв розкриттю злочину, адже усвідомив незаконність своїх дій, має постійне місце проживання та роботи, а від його дій фактично не трапилося жодних негативних наслідків.
Тож представники Феміди призначили Богдану О. покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція вилучила наркотики у 18-річного волинянина.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новини.
У матеріалах справи йдеться про те, що Богдан О. незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 4 жовтня минулого року в післяобідню пору чоловік переніс психотропи на вулицю 8-го Березня, де в ході оперативної закупки продав їх підставній особі за тисячу гривень.
Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини).
Про Богдана О. відомо, що він неодружений, працює старшим кухарем в ресторані. У суді чоловік підтвердив обставини вчинення злочину. Він пояснив свої дії тим, що в той час спілкувався з сумнівною компанією, не працював, а тому таким чином намагався заробити гроші.
Обираючи покарання, суд врахував, що Богдан О. є молодою особою – 21 рік, сприяв розкриттю злочину, адже усвідомив незаконність своїх дій, має постійне місце проживання та роботи, а від його дій фактично не трапилося жодних негативних наслідків.
Тож представники Феміди призначили Богдану О. покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція вилучила наркотики у 18-річного волинянина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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