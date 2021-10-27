МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба

МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

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Теги: Ikea, H&M, Zara
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