МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба
Сьогодні, 03:13
Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.
"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.
"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба
Сьогодні, 03:13
У Луцьку кухар торгував наркотиками: як його покарали
Сьогодні, 02:02
На території луцького заповідника – розкопки: що виявили
Сьогодні, 01:01
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Речника МЗС Польщі, який вимагав від Зеленського вибачень за Волинську трагедію, звільнили
15 жовтень, 23:10