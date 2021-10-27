МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну, – Кулеба





Як повідомляє Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.



Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.



Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.



"Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.Як повідомляє "Європейська правда" , про це в інтерв’ю розповів глава МЗСЗокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.Кулеба підкреслив, що McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати."Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – зазначив він.

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