На території луцького заповідника – розкопки: що виявили





Про це розповів Віктор Баюк.



З його слів, йдеться про підземне приміщення для поховань, яке розташоване під вівтарем храму. Такі археологічні дослідження, каже археолог, тут відбуваються вперше.



Фундамент і підземелля виявили ще 2021-го, згодом вивчення знахідки відклали, а влітку 2023-го археологічне дослідження знову відновили, сказав керівник Волинської археологічної експедиції. Говорить: про існування цих крипт не було жодної інформації.







"В червні ми з’ясували і відкрили вхід до цих крипт. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку те, що було частково забуте і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації", — каже Віктор Баюк.



До наукових археологічних досліджень залучили шістьох студентів історичного факультету Волинського національного університету. Третьокурсник Назар Цурков розповів, що бере участь в розкопках з перших днів.



"Це, фактично, історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорію. Емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш і між тим, що ти можеш побачити і потрогати", — каже хлопець.



Розчищав одну з підземних кімнат студент Олексій Шпирук. "Вона (кімната — ред.) повністю збережена. Тут землі приблизно було мені по плече. Виходить, ми перші, хто був тут за 200 років", — сказав студент-археолог.



Археологічні розкопки підземних кімнат крипт римсько-католицького Кафедрального собору Святої Трійці відновили у вересні цього року за зверненням Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви.



Ординарій Луцької дієцезії РКЦ, єпископ Віталій Скомаровський розповів, що храм Пресвятої Трійці був зруйнований пожежами.



"Ми знали, що він є тут, на подвір’ї цих будинків, але не знали, де. Коли ми впорядковували територію, тоді наткнулися на фундамент. Але добре, що їх знайшли. Я думаю, що це буде цікаво і для нашого міста, і для цілої України", — сказав єпископ.



Зі слів керівника експедиції Віктора Баюка, під час розчищення підземних кімнат вдалося віднайти чимало археологічних знахідок періоду 16-18 століття. Знайдені, каже, й кістки, яких очікує експертиза.



"Тут вдалося знайти й кілька фрагментів керамічної черепиці. Бо на цей час не знаємо, як була крита ця споруда, як був критий цей храм. Але такою знахідкою ми вже можемо трішки корегувати історію і трішки з’ясовувати те, чого ми не знали. Конкретно – образ самої споруди і як вона була побудована", — каже археолог.



Серед знахідок — полив’яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби.



"Серед різноманіття знахідок з цього об'єкту виділяється колекція керамічних кахель. Ця кахля орієнтовно 18 століття. З таким от квітково-пелюстковим орнаментом фарбою. Вона ціленька і може бути музейним експонатом", — каже археолог Віктор Баюк.



За час розкопок, зі слів Віктора Баюка, вивезли 20 тонн засипок крипти. На цій локації Волинська археологічна експедиція працюватиме до кінця жовтня­ цього року. Усі знайдені предмети опрацюють і передадуть у фонд Луцького історико-культурного заповідника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на території колишнього римсько-католицького Кафедрального Собору Святої Трійці археологи розпочали третій етап наукових досліджень. Зараз тут розчищають три нововідкритих підземних кімнати.Про це розповів Суспільному керівник Волинської експедиціїЗ його слів, йдеться про підземне приміщення для поховань, яке розташоване під вівтарем храму. Такі археологічні дослідження, каже археолог, тут відбуваються вперше.Фундамент і підземелля виявили ще 2021-го, згодом вивчення знахідки відклали, а влітку 2023-го археологічне дослідження знову відновили, сказав керівник Волинської археологічної експедиції. Говорить: про існування цих крипт не було жодної інформації."В червні ми з’ясували і відкрили вхід до цих крипт. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку те, що було частково забуте і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації", — каже Віктор Баюк.До наукових археологічних досліджень залучили шістьох студентів історичного факультету Волинського національного університету. Третьокурсникрозповів, що бере участь в розкопках з перших днів."Це, фактично, історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорію. Емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш і між тим, що ти можеш побачити і потрогати", — каже хлопець.Розчищав одну з підземних кімнат студент. "Вона (кімната — ред.) повністю збережена. Тут землі приблизно було мені по плече. Виходить, ми перші, хто був тут за 200 років", — сказав студент-археолог.Археологічні розкопки підземних кімнат крипт римсько-католицького Кафедрального собору Святої Трійці відновили у вересні цього року за зверненням Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви.Ординарій Луцької дієцезії РКЦ, єпископрозповів, що храм Пресвятої Трійці був зруйнований пожежами."Ми знали, що він є тут, на подвір’ї цих будинків, але не знали, де. Коли ми впорядковували територію, тоді наткнулися на фундамент. Але добре, що їх знайшли. Я думаю, що це буде цікаво і для нашого міста, і для цілої України", — сказав єпископ.Зі слів керівника експедиції Віктора Баюка, під час розчищення підземних кімнат вдалося віднайти чимало археологічних знахідок періоду 16-18 століття. Знайдені, каже, й кістки, яких очікує експертиза."Тут вдалося знайти й кілька фрагментів керамічної черепиці. Бо на цей час не знаємо, як була крита ця споруда, як був критий цей храм. Але такою знахідкою ми вже можемо трішки корегувати історію і трішки з’ясовувати те, чого ми не знали. Конкретно – образ самої споруди і як вона була побудована", — каже археолог.Серед знахідок — полив’яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби."Серед різноманіття знахідок з цього об'єкту виділяється колекція керамічних кахель. Ця кахля орієнтовно 18 століття. З таким от квітково-пелюстковим орнаментом фарбою. Вона ціленька і може бути музейним експонатом", — каже археолог Віктор Баюк.За час розкопок, зі слів Віктора Баюка, вивезли 20 тонн засипок крипти. На цій локації Волинська археологічна експедиція працюватиме до кінця жовтня­ цього року. Усі знайдені предмети опрацюють і передадуть у фонд Луцького історико-культурного заповідника.

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