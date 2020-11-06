На території луцького заповідника – розкопки: що виявили

На території луцького заповідника – розкопки: що виявили
У Луцьку на території колишнього римсько-католицького Кафедрального Собору Святої Трійці археологи розпочали третій етап наукових досліджень. Зараз тут розчищають три нововідкритих підземних кімнати.

Про це розповів Суспільному керівник Волинської експедиції Віктор Баюк.

З його слів, йдеться про підземне приміщення для поховань, яке розташоване під вівтарем храму. Такі археологічні дослідження, каже археолог, тут відбуваються вперше.

Фундамент і підземелля виявили ще 2021-го, згодом вивчення знахідки відклали, а влітку 2023-го археологічне дослідження знову відновили, сказав керівник Волинської археологічної експедиції. Говорить: про існування цих крипт не було жодної інформації.



"В червні ми з’ясували і відкрили вхід до цих крипт. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку те, що було частково забуте і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації", — каже Віктор Баюк.

До наукових археологічних досліджень залучили шістьох студентів історичного факультету Волинського національного університету. Третьокурсник Назар Цурков розповів, що бере участь в розкопках з перших днів.

"Це, фактично, історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорію. Емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш і між тим, що ти можеш побачити і потрогати", — каже хлопець.

Розчищав одну з підземних кімнат студент Олексій Шпирук. "Вона (кімната — ред.) повністю збережена. Тут землі приблизно було мені по плече. Виходить, ми перші, хто був тут за 200 років", — сказав студент-археолог.

Археологічні розкопки підземних кімнат крипт римсько-католицького Кафедрального собору Святої Трійці відновили у вересні цього року за зверненням Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви.

Ординарій Луцької дієцезії РКЦ, єпископ Віталій Скомаровський розповів, що храм Пресвятої Трійці був зруйнований пожежами.

"Ми знали, що він є тут, на подвір’ї цих будинків, але не знали, де. Коли ми впорядковували територію, тоді наткнулися на фундамент. Але добре, що їх знайшли. Я думаю, що це буде цікаво і для нашого міста, і для цілої України", — сказав єпископ.

Зі слів керівника експедиції Віктора Баюка, під час розчищення підземних кімнат вдалося віднайти чимало археологічних знахідок періоду 16-18 століття. Знайдені, каже, й кістки, яких очікує експертиза.

"Тут вдалося знайти й кілька фрагментів керамічної черепиці. Бо на цей час не знаємо, як була крита ця споруда, як був критий цей храм. Але такою знахідкою ми вже можемо трішки корегувати історію і трішки з’ясовувати те, чого ми не знали. Конкретно – образ самої споруди і як вона була побудована", — каже археолог.

Серед знахідок — полив’яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби.

"Серед різноманіття знахідок з цього об'єкту виділяється колекція керамічних кахель. Ця кахля орієнтовно 18 століття. З таким от квітково-пелюстковим орнаментом фарбою. Вона ціленька і може бути музейним експонатом", — каже археолог Віктор Баюк.

За час розкопок, зі слів Віктора Баюка, вивезли 20 тонн засипок крипти. На цій локації Волинська археологічна експедиція працюватиме до кінця жовтня­ цього року. Усі знайдені предмети опрацюють і передадуть у фонд Луцького історико-культурного заповідника.

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Теги: розкопки, Луцьк, археологія
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