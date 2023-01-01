У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета





Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує



Зазначається, що тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була вражена ракетою, але ніхто не постраждав.



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“Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває”, — заявили в силах ООН.



“Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими”.



Як повідомляється, в ООН заявили, що намагається визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками, які ведуть вогонь з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян під час найгіршого терористичної атаки в країні.



Будь-який напад на ООН може бути військовим злочином, йдеться в заяві сил ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація Об’єднаних Націй заявила, що в неділю її штаб-квартиру на півдні Лівану було вражено ракетою. Наразі миротворці намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем або ліванськими бойовиками з "Хезболли".Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує УНН Зазначається, що тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була вражена ракетою, але ніхто не постраждав.“Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває”, — заявили в силах ООН.“Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими”.Як повідомляється, в ООН заявили, що намагається визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками, які ведуть вогонь з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян під час найгіршого терористичної атаки в країні.Будь-який напад на ООН може бути військовим злочином, йдеться в заяві сил ООН.

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