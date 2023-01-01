У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета

У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета
Організація Об’єднаних Націй заявила, що в неділю її штаб-квартиру на півдні Лівану було вражено ракетою. Наразі миротворці намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем або ліванськими бойовиками з "Хезболли".

Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує УНН.

Зазначається, що тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була вражена ракетою, але ніхто не постраждав.

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“Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває”, — заявили в силах ООН.

“Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими”.

Як повідомляється, в ООН заявили, що намагається визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками, які ведуть вогонь з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян під час найгіршого терористичної атаки в країні.

Будь-який напад на ООН може бути військовим злочином, йдеться в заяві сил ООН.

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Теги: ООН, ракета, Ліван
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