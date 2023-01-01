На кількох вулицях Луцька не буде світла

На кількох вулицях Луцька не буде світла
У Луцьку запланували роботи з частковим знеструмленням.

Про це повідомляє Волиньобленерго.

У вівторок, 17 жовтня, з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на таких вулицях:

• Мирослава Скорика,
• Андрія Марцинюка,
• Сосюри,
• Руданського,
• Василя Стуса.

Причина відключення – технічне обслуговуванням мереж.

У Волиньобленерго зауважують, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання.

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Теги: світло, відключення
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