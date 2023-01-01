На кількох вулицях Луцька не буде світла





Про це повідомляє



У вівторок, 17 жовтня, з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на таких вулицях:



• Мирослава Скорика,

• Андрія Марцинюка,

• Сосюри,

• Руданського,

• Василя Стуса.



Причина відключення – технічне обслуговуванням мереж.



У Волиньобленерго зауважують, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запланували роботи з частковим знеструмленням.Про це повідомляє Волиньобленерго У вівторок, 17 жовтня, з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на таких вулицях:• Мирослава Скорика,• Андрія Марцинюка,• Сосюри,• Руданського,• Василя Стуса.Причина відключення – технічне обслуговуванням мереж.У Волиньобленерго зауважують, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу– розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання.

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