На кількох вулицях Луцька не буде світла
Сьогодні, 20:20
У Луцьку запланували роботи з частковим знеструмленням.
Про це повідомляє Волиньобленерго.
У вівторок, 17 жовтня, з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на таких вулицях:
• Мирослава Скорика,
• Андрія Марцинюка,
• Сосюри,
• Руданського,
• Василя Стуса.
Причина відключення – технічне обслуговуванням мереж.
У Волиньобленерго зауважують, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання.
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Про це повідомляє Волиньобленерго.
У вівторок, 17 жовтня, з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на таких вулицях:
• Мирослава Скорика,
• Андрія Марцинюка,
• Сосюри,
• Руданського,
• Василя Стуса.
Причина відключення – технічне обслуговуванням мереж.
У Волиньобленерго зауважують, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання.
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