В росії чоловіка взяли під варту, бо він намалював графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»

В росії чоловіка взяли під варту, бо він намалював графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»
У Санкт-Петербурзі відправили під варту чоловіка через його графіті у формі серця «на знак любові» до Збройних сил України та Кирила Буданова, каже слідство. Сам затриманий вже визнав вину.

Як пише «Радіо Свобода», це повідомила Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

Так, місцевого жителя Олега Проніна відправили під варту на 2 місяці. Його звинувачують у вандалізмі за мотивом політичної ненависті.

Російське слідство заявляє, що 12 жовтня затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця «на знак любові та поваги до ЗСУ та начальника ГУР України» на фасади двох будівель, чим «осквернив їх».

Також росіяни кажуть, що чоловік придбав і зберігав у себе вдома боєприпаси, зокрема для пістолета-кулемета Шпагіна. А ще — нібито протитанкову міну М-56.

Пронін визнав свою провину і заявив, що «ховатися не має наміру».

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Теги: Росія, Україна, війна
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