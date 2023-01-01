На Волині попрощалися з двома Героями Іваном Вознюком та Андрієм Вовком

Іваном Вознюком і Андрієм Вовком.



Про це повідомили у



"Серце стискається від болю втрати. Та водночас відчуваємо велику вдячність за подвиг Захисників, за мирне небо над нами, за Україну.

На майдані Незалежності містяни віддали останню шану полеглим воїнам, молитвою попросили Господа про спокій душ Андрія та Івана", - йдеться в повідомленні.



Панахида і прощання з полеглими Героями відбулися у соборі Святого Духа.



"Найменше, що ми можемо зробити для наших загиблих Захисників – берегти світлу памʼять про них, про їхню жертовність і подвиг. Щирі співчуття родинам Андрія та Івана", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 жовтня, Нововолинськ знову обʼєднаний скорботою. Місто попрощалося з двома Героями –Про це повідомили у Нововолинській міській раді "Серце стискається від болю втрати. Та водночас відчуваємо велику вдячність за подвиг Захисників, за мирне небо над нами, за Україну.На майдані Незалежності містяни віддали останню шану полеглим воїнам, молитвою попросили Господа про спокій душ Андрія та Івана", - йдеться в повідомленні.Панахида і прощання з полеглими Героями відбулися у соборі Святого Духа."Найменше, що ми можемо зробити для наших загиблих Захисників – берегти світлу памʼять про них, про їхню жертовність і подвиг. Щирі співчуття родинам Андрія та Івана", - наголошують у громаді.

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