Вертоліт та мотоцикл: на постачання ЗСУ прийняли нові зразки військової техніки

Вертоліт та мотоцикл: на постачання ЗСУ прийняли нові зразки військової техніки
Наказами Міністерства оборони на постачання Збройних сил України прийняті багатоцільовий вертоліт і швидкісний мотоцикл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє.

“На постачання Збройних сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС”, - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в Міноборони, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження, також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.

“Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості”, - додали в міністерстві.

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Теги: Росія, Україна, війна
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