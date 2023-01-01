Вертоліт та мотоцикл: на постачання ЗСУ прийняли нові зразки військової техніки





Як передає



“На постачання Збройних сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС”, - ідеться в повідомленні.



Як зауважили в Міноборони, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження, також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.



“Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості”, - додали в міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наказами Міністерства оборони на постачання Збройних сил України прийняті багатоцільовий вертоліт і швидкісний мотоцикл.Як передає Укрінформ , про це повідомляє.“На постачання Збройних сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС”, - ідеться в повідомленні.Як зауважили в Міноборони, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження, також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.“Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості”, - додали в міністерстві.

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