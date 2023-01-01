Вертоліт та мотоцикл: на постачання ЗСУ прийняли нові зразки військової техніки
Сьогодні, 18:01
Наказами Міністерства оборони на постачання Збройних сил України прийняті багатоцільовий вертоліт і швидкісний мотоцикл.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє.
“На постачання Збройних сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС”, - ідеться в повідомленні.
Як зауважили в Міноборони, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження, також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.
“Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості”, - додали в міністерстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це повідомляє.
“На постачання Збройних сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС”, - ідеться в повідомленні.
Як зауважили в Міноборони, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження, також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.
“Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості”, - додали в міністерстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вертоліт та мотоцикл: на постачання ЗСУ прийняли нові зразки військової техніки
Сьогодні, 18:01
В Афганістані знову стався потужний землетрус
Сьогодні, 17:28
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 16:39
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:19