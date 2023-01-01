В Афганістані знову стався потужний землетрус





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За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 був приблизно за 34 кілометри від адміністративного центру провінції міста Герат. Він залягав на глибині 8 кілометрів.



За попередньою інформацією, внаслідок землетрусу загинула одна людина, ще 150 зазнали поранень.



Голова групи екстреної допомоги в провінції Герат Мохаммад Захір Нурзай зазначив, що кількість постраждалих може зрости, оскільки рятувальники ще не дісталися до всіх постраждалих районів.



Понад дві тисячі людей загинули в Афганістані внаслідок землетрусу 7 жовтня магнітудою 6,3, епіцентр якого був за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. Число постраждалих перевищує дев’ять тисяч. Пошкоджені понад 1300 будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Афганістані 15 жовтня знову стався потужний землетрус.Про це пише Радіо.Свобода За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,3 був приблизно за 34 кілометри від адміністративного центру провінції міста Герат. Він залягав на глибині 8 кілометрів.За попередньою інформацією, внаслідок землетрусу загинула одна людина, ще 150 зазнали поранень.Голова групи екстреної допомоги в провінції Герат Мохаммад Захір Нурзай зазначив, що кількість постраждалих може зрости, оскільки рятувальники ще не дісталися до всіх постраждалих районів.Понад дві тисячі людей загинули в Афганістані внаслідок землетрусу 7 жовтня магнітудою 6,3, епіцентр якого був за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. Число постраждалих перевищує дев’ять тисяч. Пошкоджені понад 1300 будинків.

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