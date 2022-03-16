У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 16:39
У неділю, 15 жовтня, близько 12 години до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки в Оболонському районі Києва виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння.
Про це повідомляє поліція Києва, пише LB.ua.
Тіло 12-річної дівчинки виявили на вулиці Миколи Гулака. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.
Правоохоронці встановили, що дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Після встановлення всіх деталей і проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння з балкона багатоповерхового будинку загинули двоє підлітків – брат і сестра. Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "самогубство".
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Про це повідомляє поліція Києва, пише LB.ua.
Тіло 12-річної дівчинки виявили на вулиці Миколи Гулака. На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.
Правоохоронці встановили, що дитина загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки. Після встановлення всіх деталей і проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння з балкона багатоповерхового будинку загинули двоє підлітків – брат і сестра. Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "самогубство".
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