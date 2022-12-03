Між Львовом та Варшавою запустили перший потяг

Між Львовом та Варшавою запустили перший потяг
"Укрзалізниця" у неділю вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Про це пише "Європейська правда".

Потяг проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно.

Як зазначають в "Укрзалізниці", за рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість — від 1188 гривень. Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці". Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті "Укрзалізниці", а також у міжнародних касах вокзалів.

Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко заявив у Facebook, що перший рейс зі Львова до Варшави вийшов за розкладом, опублікувавши світлини про цю подію.

Раніше повідомлялося, що проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

Як стало відомо у червні, "Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

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Теги: Львів, Варшава, потяг
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