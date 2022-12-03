«Без плачу не обійшлося»: історії пацієнток Волинського онкоцентру, які лікують рак грудей





Про це Володимир Федорчук.



До Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, який щорічно проводять 15 жовтня, Суспільне дізнавалося історії жінок, які чекають на операцію або вже прооперувалися та проходять лікування.



Тиждень тому в онкоцентрі прооперували 55-річну пацієнтку Жанну Микитюк. Рак молочної залози в лучанки діагностували на ранній стадії. Симптом, який міг би свідчити про хворобу, жінка, з її слів, виявила випадково, миючись у душі.



"Відчула якесь ущільнення. В мене є рак першої степені, слава Богу. Все вчасно. На мамографії була перший раз, але я спостерігалася дуже давно, бо я ще в дитинстві хворіла онко по гінекології. Не обстежувалася так, як треба після 40-ка років", — каже жінка.



Шок, паніка та відчай — так про свій емоційний стан розповіла пацієнтка мамологічного відділення, 50-річна Руслана Зелінська з Луцького району, коли дізналася про онкологію молочної залози.



З її слів, під час обстеження виявили дві пухлини гормонального проходження. Після цього волинянці призначили гормональну терапію і лише після цього дозволили оперуватися. У лікарні, каже, вже третій тиждень, операція вже відбулася.



"Запідозрила, що щось не так... Без плачу не обійшлося, але потім кожна людина, напевно, в такій ситуації акумулює сили, приходить смирення, починаєш шукати виходи. Довіряю лікарям, які тут працюють, людяне ставлення", — говорить жінка.



Руслана Зелінська розповіла, що на мамографії молочних залоз, яку жінкам після 40 років лікарі рекомендують робити раз на рік, не була орієнтовно вісім років.



"Знаєте як в районі — приїжджала машина дуже давно, а при медогляді в нас такої можливості немає робити мамографію. І спеціально їхати, коли тебе нічого не турбує, то напевно не тільки я легковажу з цим", — додала волинянка.



Орієнтовно пів року тому онкологічну недугу запідозрила 76-річна Марія Старкевич із Ковеля. На лікування в онкоцентр у Луцьку пенсіонерка їздить з весни цього року.



"Поверталася з дачі, було дуже слизько після дощу, посковзнулася і впала під паркан, а там був зрублений кущ бузку і я на ті гілки впала. Від удару через деякий час я помітила затвердіння. З того часу я вже чотири рази сюди приїжджала", — каже жінка.

Зі слів пацієнтки мамологічного відділення, днями їй провели оперативне втручання, яке тривало півтори години.



"Цілу ніч потім до мене медсестри бігали, ліків багато прийняла. Зараз чекаю далі на лікування... Побачила скільки в нас горя і побачила велику доброту людську і чуйність лікарів, медсестер, які так терпляче, жертвуючи своїм часом, піклуються про хворих", — сказала пенсіонерка.



Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок, розповів завідувач Володимир Федорчук. З його слів, структура онкологічної захворюваності строката, оскільки вікова категорія пацієнтів — як до 30 років, так за 70 років.

Пацієнтка Жанна Микитюк.

Операції, каже завідувач відділення, відбуваються щодня: практично всі медикаменти є і пацієнти отримують їх безкоштовно.



"На минулому тижні було зроблено дев’ять операцій з приводу раку молочної залози, на цьому тижні шість. Якщо вчасно прийти і все вчасно зробити, певна річ, що залежить від молекулярної структури раку біологічної будови, то він піддається лікуванню, статистика говорить, що перша стадія виліковуваність складає 95-96 %", — каже лікар.

Володимир Федорчук.

Одним з ефективних методів виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях, зазначив завідувач рентгенологічного відділення Анатолій Самусь, є щорічне обстеження на мамографі. З його слів, огляд проводять за направленнями від сімейного лікаря і додатково з направленням до хірурга-онколога.



"За цей рік у нас значно збільшила кількість обстежень жінок, в порівнянні з попереднім роком. За 9 місяців ми вже обстежили 5 тисяч 300 жінок. Щоденно в нас виявляється патологія", — сказав завідувач відділення.



Як додав мамолог, завідувач мамологічного відділення Волинського онкоцентру Володимир Федорчук, щороку на Волині діагностують приблизно 300 нових випадків раку молочної залози.

Пацієнтка Руслана Зелінська Марія Старкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському онкоцентрі на обліку перебувають 3 838 жінок і майже сотня чоловіків, котрим діагностували рак молочної залози. Зараз у медзакладі перебуває 26 пацієнтів, серед них один чоловік.Про це Суспільному розповів завідувач мамологічного відділенняДо Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, який щорічно проводять 15 жовтня, Суспільне дізнавалося історії жінок, які чекають на операцію або вже прооперувалися та проходять лікування.Тиждень тому в онкоцентрі прооперували 55-річну пацієнтку. Рак молочної залози в лучанки діагностували на ранній стадії. Симптом, який міг би свідчити про хворобу, жінка, з її слів, виявила випадково, миючись у душі."Відчула якесь ущільнення. В мене є рак першої степені, слава Богу. Все вчасно. На мамографії була перший раз, але я спостерігалася дуже давно, бо я ще в дитинстві хворіла онко по гінекології. Не обстежувалася так, як треба після 40-ка років", — каже жінка.Шок, паніка та відчай — так про свій емоційний стан розповіла пацієнтка мамологічного відділення, 50-річна Руслана Зелінська з Луцького району, коли дізналася про онкологію молочної залози.З її слів, під час обстеження виявили дві пухлини гормонального проходження. Після цього волинянці призначили гормональну терапію і лише після цього дозволили оперуватися. У лікарні, каже, вже третій тиждень, операція вже відбулася."Запідозрила, що щось не так... Без плачу не обійшлося, але потім кожна людина, напевно, в такій ситуації акумулює сили, приходить смирення, починаєш шукати виходи. Довіряю лікарям, які тут працюють, людяне ставлення", — говорить жінка.розповіла, що на мамографії молочних залоз, яку жінкам після 40 років лікарі рекомендують робити раз на рік, не була орієнтовно вісім років."Знаєте як в районі — приїжджала машина дуже давно, а при медогляді в нас такої можливості немає робити мамографію. І спеціально їхати, коли тебе нічого не турбує, то напевно не тільки я легковажу з цим", — додала волинянка.Орієнтовно пів року тому онкологічну недугу запідозрила 76-річнаіз Ковеля. На лікування в онкоцентр у Луцьку пенсіонерка їздить з весни цього року."Поверталася з дачі, було дуже слизько після дощу, посковзнулася і впала під паркан, а там був зрублений кущ бузку і я на ті гілки впала. Від удару через деякий час я помітила затвердіння. З того часу я вже чотири рази сюди приїжджала", — каже жінка.Зі слів пацієнтки мамологічного відділення, днями їй провели оперативне втручання, яке тривало півтори години."Цілу ніч потім до мене медсестри бігали, ліків багато прийняла. Зараз чекаю далі на лікування... Побачила скільки в нас горя і побачила велику доброту людську і чуйність лікарів, медсестер, які так терпляче, жертвуючи своїм часом, піклуються про хворих", — сказала пенсіонерка.Мамологічне відділення обласного онкоцентру розраховане на 30 ліжок, розповів завідувач Володимир Федорчук. З його слів, структура онкологічної захворюваності строката, оскільки вікова категорія пацієнтів — як до 30 років, так за 70 років.Операції, каже завідувач відділення, відбуваються щодня: практично всі медикаменти є і пацієнти отримують їх безкоштовно."На минулому тижні було зроблено дев’ять операцій з приводу раку молочної залози, на цьому тижні шість. Якщо вчасно прийти і все вчасно зробити, певна річ, що залежить від молекулярної структури раку біологічної будови, то він піддається лікуванню, статистика говорить, що перша стадія виліковуваність складає 95-96 %", — каже лікар.Одним з ефективних методів виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях, зазначив завідувач рентгенологічного відділення, є щорічне обстеження на мамографі. З його слів, огляд проводять за направленнями від сімейного лікаря і додатково з направленням до хірурга-онколога."За цей рік у нас значно збільшила кількість обстежень жінок, в порівнянні з попереднім роком. За 9 місяців ми вже обстежили 5 тисяч 300 жінок. Щоденно в нас виявляється патологія", — сказав завідувач відділення.Як додав мамолог, завідувач мамологічного відділення Волинського онкоцентру, щороку на Волині діагностують приблизно 300 нових випадків раку молочної залози.

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