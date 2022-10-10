Україна отримала від партнерів системи ППО в оренду, – Ігнат

Україна отримала від партнерів системи ППО в оренду, – Ігнат
Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів. Це особливо важливо у холодний період.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону, пише Громадське.

«Така практика у нас уже є. Деякі країни дали <системи ППО> у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети й про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть», — зазначив Ігнат.

Він уточнив, що причина, чому Україні так довго і дозовано постачають ППО, у тому, що немає у партнерів такої кількості систем, щоб вони могли з легкістю їх віддати.

«Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період <ці системи> — це великий і позитивний знак», — наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат відмовився назвати держави, які надають Україні системи ППО в оренду. Він пояснив це тим, що «тема чутлива». Припускає, що партнери не хотіли б, аби це озвучували.

В «Укренерго» розповідали, що протягом минулого опалювального сезону росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Більш як 250 із них влучили в ціль і пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Президент Володимир Зеленський припускав, що росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему й цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

В «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку 2024-го, оскільки це залежить від російських атак. Але там запевнили, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».

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Теги: Росія, Україна, війна, ППО
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