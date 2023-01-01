Росія у будь-який момент знову може використати Білорусь для нарощування агресії, – Демченко

Росія у будь-який момент знову може використати Білорусь для нарощування агресії, – Демченко
У будь-який момент росія знову може спробувати використати Білорусь для нарощування агресії проти України.

Таку думку в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Власне, ситуація, як і раніше, залишається повністю контрольованою і підрозділами Державної прикордонної служби, і інших складових Сил оборони нашої країни, які посилюють цей напрямок. Можу зазначити, що росія не має там достатніх сил для того, щоб створити якусь реальну загрозу на цей час, але, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав Демченко.

Він зазначив, що наразі потрібно мати сильну оборону, сильні засоби для того, щоб стримувати будь-які дії, якщо такі відбудуться. За його словами, потрібно розуміти, що в будь-який момент росія знову може використати Білорусь для того, щоб нарощувати свою агресію стосовно України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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